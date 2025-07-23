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Haberler > Kültür - Sanat > Bursevî’nin eşsiz eserleri! 300. vefat yılına has sergi

Bursevî’nin eşsiz eserleri! 300. vefat yılına has sergi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursevî’nin eşsiz eserleri! 300. vefat yılına has sergi
Hat Sanatı, Şiir, Sergi, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tefsirin yanı sıra şiir yazıp hat sanatıyla uğraşan İsmail Hakkı Bursevî’nin çok yönlü kişiliği, Süleymaniye’de açılan sergide gözler önüne seriliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Büyük İslam âlimi İsmail Hakkı Bursevî, vefatının 300. senesinde hususi bir sergiyle yâd ediliyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK), hazırladığı “İsmail Hakkı Bursevî ve Eserleri” adlı sergi, İstanbul’da ziyaretçilerle buluşuyor. TÜYEK Süleymaniye Külliyesinde açılan sergide, Bursevî’nin ilim adamlığının yanında şair ve sanatçı kimliği de çeşitli eserlerle vurgulanıyor. Sergide, 1725’te vefat eden İsmail Hakkı Bursevî’nin bizzat yazdığı müellif nüshası eserlerin yanı sıra başka hattatlar tarafından kaleme alınmış elyazması kitaplarına da yer veriliyor. 

Bursevî’nin eşsiz eserleri! 300. vefat yılına has sergi - 1. Resim

GÜL HAKKINDA ESER YAZMIŞ, YUNUS EMRE’Yİ ŞERH ETMİŞ

Sergideki eserler İsmail Hakkı Bursevî’nin entelektüel meraklarını da ortaya koyuyor. Büyük âlimin gül hakkında kaleme aldığı bir risale, Yunus Emre’nin bazı şiirlerini şerh ettiği kitap, Mesnevî’nin ilk 738 beytine yazdığı Türkçe şerh ve Hazreti Peygamber’in Hazreti İsa tarafından müjdelendiğini ifade eden âyete dair kaleme aldığı tefsirin müellif hatlı nüshası gibi bazıları üç asırlık eşsiz eserler sergide görülebiliyor. Bursevî’nin en meşhur eseri “Rûhu’l-Beyân” tefsirinin sanatlı bir nüshası da sergide yer alıyor. 

“İsmail Hakkı Bursevî ve Eserleri” sergisi, 30 Ağustos’a kadar Süleymaniye’de görülebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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