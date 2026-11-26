Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen uluslararası İpek Yolu Turizm Fuarı (TITF), dünyanın dört bir yanından turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye’den programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

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Ata yurdu Özbekistan’da düzenlenen Taşkent Uluslararası Turizm Fuarı (TITF – Tourism on the Silk Road), kültür ve turizm sektörünün temsilcilerini buluşturdu. 1994 yılından bu yana uluslararası turizm sektörünün önemli organizasyonlarından biri olarak düzenlenen fuar, turizm profesyonelleri, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sektör temsilcileri için yeni iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

Türk dünyasından Avrupa’ya, dünyanın pek çok bölgesinden katılımcının yer aldığı fuarda ülkeler tarihi ve turistik gezi rotalarını, kültürel miraslarını, gastronomi değerlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı. Turizm sektöründe yeni ortaklıkların kurulması, yeni destinasyonların geliştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen TITF, aynı zamanda sektörün önemli bir ticari buluşma platformu olarak öne çıkıyor.

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

Özbekistan’ın son yıllarda turizm, ulaşım ve lojistik alanlarında bölgesel bir merkez olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımların da öne çıktığı fuar, ülkenin uluslararası turizm ağındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Özbekistan Turizm Geliştirme Devlet Komitesi ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UN Tourism/UNWTO) resmî desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası turizm camiasındaki önemini de ortaya koyuyor.

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

Fuarın açılışında konuşan Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Abdulaziz Akkulov, Özbekistan’daki kültür yatırımlarının artacağını ve ülkenin uluslararası etkileşimini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek tarihi İpek Yolu’nun önemine dikkat çekti.

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

"ÖZELLİKLE GENÇLER BURAYA GELMELİ"

Programa Türkiye’den katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ata yurdumuzla olan tarihi birlikteliğimizin bu tür organizasyonlarla geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

TGRT Belgesel Genel Müdürü Sait Eken, Görsel Yönetmen Taha Hancı, Türkiyegazetesi.com.tr Genel Yayın Koordinatörü Ömer Faruk Dirlik ve Ali Tüfekçi

“Türkiye’den özellikle gençlerin başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelmelerini tavsiye ediyorum” diyen Çam sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Özbekistan bizim ata yurdumuz olarak kadim bir geleneği ve mirası yaşatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de tarih boyunca ilim, kültür ve medeniyet zenginliği barındıran Özbekistan'la ilişkilerimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da bu konuda önemli çalışmalara imza atılması gerektiğini vurguluyor.”

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

Fuara katılan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Direktörü Ozan Ortaç da, Türkiye'nin turizm vizyonu hakkında bilgiler verdi. Ortaç, Özbekistan ile ortak çalışmaların arttırılması konusunda istatistikler vererek, turizm faaliyetlerinde kullanılması gereken örnek tanıtım filmleri paylaştı.

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

Çam’dan gençlere çağrı: Başka ülkeler yerine Özbekistan’a gelin

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