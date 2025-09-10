Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dan Brown: İstanbul en büyüleyici araştırma yerim

- Güncelleme:
Dan Brown: İstanbul en büyüleyici araştırma yerim
Dan Brown’ın yeni romanı “Sırların Sırrı”, Türkiye dahil 18 ülkede eş zamanlı yayımlandı ve Türkçeye Petek Demir ile İpek Demir tarafından kazandırıldı. Yazar, İstanbul’un tarihî yer altı sarnıcının romanın finaline ilham verdiğini belirterek okurlara özel bir mesaj gönderdi.

Kitapları bütün dünyada milyonlarca okuyucuya ulaşan ABD’li yazar Dan Brown’ın yeni romanı “Sırların Sırrı”, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu on sekiz ülkede eş zamanlı olarak yayımlandı. Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşan eser, Petek Demir ve İpek Demir tarafından Türkçeleştirildi.

Brown, bu vesileyle Türkiye’deki okurlarına bir mesaj gönderdi. Tanınmış yazar, mesajında, “Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım bir roman üzerinde araştırma yaptığım en büyüleyici yerin neresi olduğunu sorduklarında, hep aynı şeyi söylerim: İstanbul... Doğu ile Batı arasındaki o büyülü geçit... İstanbul’un altındaki tarihî yer altı sarnıcını keşfedip ‘Cehennem’in finalini orada yapmaya karar verdiğim anı asla unutamam” ifadelerini kullandı.

