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Kitap üretiminde farklı tablo! Yayıncılık geriliyor, inanç kitapları yükselişte

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kitap üretiminde farklı tablo! Yayıncılık geriliyor, inanç kitapları yükselişte
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki yayıncılık sektörü zor günler geçiriyor. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu’nun (YAYFED) bandrol verilerine göre son üç yılda Türkiye’deki kitap üretimi arttı. Ancak 2025 yılının ilk beş ayında kitap üretimi 141 milyon 953 bin oldu. Bu rakam, bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 12 oranında küçülme yaşandığı görüldü.

MURAT ÖZTEKİN - Sadece mayıs ayı rakamları değerlendirildiğinde, geçen seneye göre yüzde 31 oranın bir düşüş gerçekleşti. Ancak inanç yayınları ve akademik yayınlar, bu negatif tablonun istisnası oldu. 2025’in ilk beş ayına bakıldığında geçen seneye göre yüzde 18’lik artışla 21 milyon 539 bin inanç eseri üretildi. Akademik yayınlar ise 4,1 milyona çıktı. 

MÜNİR ÜSTÜN: 22 MİLYONLUK KAYIP VAR

Durumu Türkiye gazetesine değerlendiren YAYFED Başkanı ve Profil Kitap Kurucusu Münir Üstün, kitap üretiminde ekonomi temelli bir sıkıntının olduğunu kaydederek “Türk yayıncılığı büyümüş gibi görünüyor ama aslında durum farklı. Yıllık kitap üretimi 2021 yılında 440 milyona yaklaşmışken 2022’de 380 milyona düştü. Çünkü yanlış politikalar uygulandı. Bunun en büyük sebebi ise Millî Eğitim Bakanlığının yardımcı ders kitaplarını ücretsiz dağıtmakla alakalı aldığı karardı. Dolayısıyla geçen sene 413 milyona çıkan kitap üretiminin normalde daha fazla olması gerekiyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Kitap üretiminde farklı tablo! Yayıncılık geriliyor, inanç kitapları yükselişte - 1. Resim

Üstün, kitap üretiminde bu senenin ilk beş ayında ise geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon kitaplık bir kayıp olduğunu kaydederek “Yıl sonunda ne olacağını da bilmiyoruz. Kur yükselirse kitap üretimi düşer. Yayıncılığın önünde bir sis bulutu var. Bu yüzden devletin yayıncılara destek vermesi gerekiyor. Mesela devlet bankaları, yayıncılara faizsiz kredi sunabilmeli” diye konuşuyor. Üstün, inanç yayınlarındaki yükselişin ise hac mevsimine bağlı dönemsel bir artış olabileceğini, net tabloya yıl sonundaki rakamlarla ulaşılacağını dile getiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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