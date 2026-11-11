Çocukların tabiatı sevip koruması için başlatılan “Doğa Dostu Çocuk Yılı” için yapılan tanıtımda yazarlar ile okurlar buluştu, panel düzenlenip geri dönüşüm eserleri sergilendi.

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Timaş Yayın Grubu’nun “Doğa Dostu Çocuk Yılı” projesi, Emaar Square AVM’de XPZONE’nin ev sahipliğinde düzenlenen lansmanla başladı. Projeyle çocukların tabiatı tanımaları, sevmeleri ve keşfedip korumaya yönelik sorumluluk üstlenmeleri amaçlanıyor.

Projenin lansmanında ise yazarlar, okurlar, çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Program çerçevesinde sene boyunca okullarda uygulanacak çalışmaların ilk örnekleri de faaliyet alanında hayata geçirildi.

ATIK GETİREN İÇERİ GİRDİ

Lansmanda geri dönüşüm farkındalığı, etkinlik girişinde başlatıldı. “Lansmana giriş biletin: Atık!” mesajıyla davetliler, yanlarında getirdikleri kâğıt ve plastik atıkları giriş alanındaki geri dönüşüm kutularına bıraktı. Uygulamayla geri dönüşümün günlük hayatta atılabilecek küçük adımlarla başlayabileceği vurgulandı.

ÇOCUKLAR KONUŞMACI OLDU

Lansmanın öne çıkan bölümlerinden biri, “Çocukların Söyleyecekleri Var!” başlıklı panel oldu. Rüzgar Kaya, Erva Mina Kıloğlu ve Ata Kahraman Çamlıoğlu’nun katıldığı panelde çocuklar, tabiatla kurdukları bağı, çevrelerinde gözlemledikleri problemleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Panel, çocukların çevre konusunda yalnızca farkındalık kazanan değil, düşünce ve önerileriyle sürece katılan fertler olduğunu vurguladı.

Etkinlik alanındaki özel cam kutu, çocukların doğaya dair düşünce, hayal ve dileklerini yazabilecekleri bir alan sundu. Alınan bu mesajlardan "Çocukların Doğa Bildirisi" hazırlanarak dijital ve basılı bir kitapçıkla kamuoyuna sunulacak.

Doğa Dostu Çocuk Yılı başladı

ÖĞRENCİLERDEN DÖNÜŞÜM SERGİSİ

Lansman alanında Hasan Özaydın İlkokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı çalışmalar da sergilendi. Öğrenciler, atık malzemeleri sanatsal nesnelere dönüştürerek geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme konusunda örnek oluşturdu. Okul Müdürü Gülşen Rabia Çatak da Timaş Yayın Grubu’nun çocuklar için farkındalık oluşturacak bu yeni yıl teması için teşekkür ederek öğrencilerin çalışmaları ve doğa farkındalığı üzerine kısa bir konuşma yaptı. Yazar Mehmet Gönen, "Dünyayı Değiştiren Pismaniye" kitabından hareketle çocuklarla ve yetişkinlerle doğa, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine interaktif bir söyleşi yaptı.

PROJE SENE BOYUNCA DEVAM EDECEK

Doğa Dostu Çocuklar Yılı, lansmanın ardından 2026–2027 dönemi boyunca okullarda doğa temalı uygulamalar, yazar buluşmaları, öğretmenlere yönelik içerikler ve farklı kurumlarla geliştirilecek iş birlikleriyle devam edecek.

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