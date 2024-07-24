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Dört ülkede altı konser: TUGFO sanatçılarının Avrupa seferi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dört ülkede altı konser: TUGFO sanatçılarının Avrupa seferi!
Tugfo, Cem Mansur, Sabancı Vakfı, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor. Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu 80 genç müzisyenden meydana gelen orkestra, 10 Ağustos’ kadar Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya olmak üzere dört ülkede toplam altı konser verecek. Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO, bu akşam İstanbul AKM’de sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Orkestra, yurt dışı turnesinde ise Amsterdam, Venedik ve Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde seyirciyle buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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