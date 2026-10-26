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Kültür - Sanat

Düğün Şarkıcısı filmi dünya prömiyerini yaptı! Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu

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Düğün Şarkıcısı filmi dünya prömiyerini yaptı! Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu
Başlık ResmiDüğün Şarkıcısı filmi dünya prömiyerini yaptı! Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışan “Düğün Şarkıcısı” filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi. Emre Aybek’in yönettiği, Yasemin Sakallıoğlu ve Yiğit Özşener’in de rol aldığı filmin gösteriminin ardından oyuncularla söyleşi düzenlendi.

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Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Düğün Şarkıcısı" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Düğün Şarkıcısı filmi dünya prömiyerini yaptı! Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu
Başlık ResmiDüğün Şarkıcısı filmi dünya prömiyerini yaptı! Altın Portakal’da izleyiciyle buluştu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Emre Aybek'in yaptığı, Yasemin Sakallıoğlu, Yiğit Özşener, Tuğba Çom, Şahin Eryılmaz, Hande Doğandemir, Mehmet Korhan Fırat, Selen Uçer ve Levent Öktem'in rol aldığı "Düğün Şarkıcısı" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılan vatandaşlar, filmle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, oyunculara sorularını iletti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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