Dünyaca ünlü milli dağcı hem tırmandı hem anlattı! Tunç Fındık Erzincan Kemaliye'deki şenlikte dağcılığa dikkat çekti

Dünyaca ünlü Milli Dağcı Tunç Fındık, 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında nefes kesen tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılık

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 21-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 45. Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin ikinci gününde, Himalaya Dağlarındaki 8 bin metre üstü 14 zirveyi başarıyla tırmanan ilk ve tek Türk dağcısı Tunç Fındık, Zorbey Aktuyun ile tırmanış gerçekleştirdi.

Milli Dağcı Tunç Fındık daha sonra şenlik kapsamında ‘Dağcılık’ temalı konferansla da soruları cevapladı.

KEMALİYE CİTTASLOW ŞEHİRLER ARASINDA

(UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan ve Türkiye’nin Cittaslow (sakin şehirler) ağına dâhil edilen Erzincan’ın Kemaliye şenlik kapsamında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin’ olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun neredeyse 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Tabiat güzelliğiyle Doğu’nun cennete açılan kapısı olarak nitelendirilen Kemaliye, yaz ayları ve tatil ile birlikte 45’ncisi düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği ile birlikte Amerikalı turistlerinde akınına uğradı. Kalabalık gruplar halinde Kemaliye’ye gelen Amerikalı turistler ilçenin eşsiz güzelliğine hayran kaldı.

Erzincan’a 150 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 5 bin 66 nüfuslu ilçeyi yaz aylarında yerli ve yabancı olmak üzere 35 bine yakın turist ziyaret ediyor.

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan Karanlık Kanyon bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alıyor.

Büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki “Tehlikeli Yollar” kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yolu, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Erzincan’ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

45’ncisi düzenlenen Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği ile birlikte adrenalin doğa sporlarının önemli yerlerinden Kemaliye, dizi ve reklam filmi çekimlerine de ev sahipliği yapıyor.