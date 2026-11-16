COP31 iklim zirvesi kapsamında Antalya’da ilk kez hayata geçirilen resmî sanat programı COPArt, BM tarafından miras olarak kabul edildi. Etkinliğin gelecek organizasyonlarda da sürdürülmesi kararlaştırıldı

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Antalya’da devam eden COP31, çevre ve iklimi odağına alsa da Türkiye’nin sanatsal birikimini de gözler önüne seriyor. Bu çerçevede zirvede 250’den fazla sanatçının bine yakın sanat eseri, 20 Kasım’a kadar ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun merkezi ise COPArt…

COP tarihinde ilk defa yapılan sanat organizasyonu binlerce kişiyi ağırlıyor. 6 bin 600 metrekarelik alanda ziyaretçilerle buluşan sergide, farklı disiplinlerden eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye gazetesine açıklamada bulunan COPArt Sanat Yönetmeni Samed Karagöz “COP31’in farklı noktalarında toplam bine yakın eser sergileniyor. İçinde bulunduğumuz COPArt ise 5 ana bölümden oluşuyor. Klasik Türk resmini, hat sanatını, çağdaş sanatı ve dijital sanat ayrı alanlarda görüyoruz. Bir de Filistin bölümümüz var” diyor.

Dünyaya model oldu: COP31’de sanat da var!

COPART MARKASI BENİMSENDİ

Eserlerin çoğunluğunun COP’un temasına uygun olduğunu kaydeden Karagöz “Yani çevre, karbon emisyonu, küresel iklim krizi ve sürdürülebilirlik gibi temalardan eserler var. Farklı sanatçılar çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farklı yaklaşımlar sergiliyorlar. Geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan eserler de öne çıkıyor. Ancak bu büyük etkinliğe yurt dışından binlerce insan geliyor. Dolayısıyla burada Türkiye’nin sanatsal birikimini de göstermek adına klasik resim ve hat sanatına dair eserlere de yer verdik. Öte yandan duruşumuzu göstermek adına Filistin sanatından örnekler koyduk” ifadelerini kullanıyor.

Dünyaya model oldu: COP31’de sanat da var!

Turkcell’in desteğiyle açılan COPArt’ın dünyaya model olduğunu söyleyen Samed Karagöz, sözlerine şöyle devam ediyor:

COP’ların tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı bir sanat organizasyonu yapıldı. Birleşmiş Milletler yönetimi de ‘COPArt’ markasını benimsedi ve bunu önümüzdeki faaliyetlerde devam ettireceğini deklare etti. COPArt dünyaya bir model teşkil etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala