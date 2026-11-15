Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, moderatörün Türkiye için "Turkey" ifadesini kullanmasına müdahale etti. İngilizcede de ülkenin resmi adının "Türkiye" olduğunu hatırlatan Koç, araya girerek düzeltmede bulundu.

Özetle Kaydet a- | +A

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen oturumlar devam ediyor. Zirvede konuşmacı olarak yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Bloomberg sunucusunun ülke adını "Turkey" olarak telaffuz etmesi üzerine araya girerek düzeltmede bulundu.

COP31’e damga vuran ‘Turkey’ uyarısı! Ali Koç sunucuyu böyle düzeltti

"AYNI HATAYI BEN DE YAPIYORUM"

Türkiye'nin uluslararası alanda kabul edilen resmi adının kullanılmasına dikkat çeken Ali Koç, Bloomberg sunucusunun sorusuna cevap vermeden önce şu ifadelerde bulundu:

"Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum."

COP31’e damga vuran ‘Turkey’ uyarısı! Ali Koç sunucuyu böyle düzeltti

2022 YILINDA RESMİYET KAZANDI

Türkiye'nin yabancı dillerdeki ülke adının "Turkey" yerine "Türkiye" olarak değiştirilmesi, 2022 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmiyet kazandı.

Türkiye'nin talebi üzerine başlatılan süreçte, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek ülke adının yabancı dillerde de "Türkiye" olarak kullanılmasını istedi. BM, talebi kabul ederek değişikliği yürürlüğe koydu.

Türkiye, Aralık 2021'den itibaren uluslararası platformlarda ülke adı olarak "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala