COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Küresel İklim Zirvesi'ne (COP31) ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin deprem bölgesinde ortaya koyduğu başarılı performansa dikkat çeken Bakan Kurum, "Türkiye'nin deprem bölgesindeki bilgisini, becerisini, tecrübesini paylaşma yönünde bir mutabakat yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi. Zirvede çok önemli anlaşmaların imzalandığını dile getiren Bakan Kurum, "Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum Antalya'da düzenlenen zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremleri sonrası Türkiye'nin afet bölgesinde ortaya koyduğu başarılı performansa dikkat çeken Bakan Kurum, "Türkiye'nin deprem bölgesindeki bilgisini, becerisini, tecrübesini paylaşma yönünde bir mutabakat yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye dünyaya örnek oluyor: Bakan Kurum'dan "COP31'de deprem tecrübemizi paylaştık" mesajı

"DÜNYA SÖZÜNÜ TUTMALI"

Zirvede çok önemli anlaşmaların imzalandığını ve küresel iklim krizlerine karşı önemli adımların değerlendirildiğini ifade eden Kurum, "Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir" şeklinde konuştu.

Yarının dünyasının, bugün ortaya koyulan cesaretle şekilleneceğini ifade eden Bakan Kurum, "Türkiye bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasında "Türkiye, devletinin gücüyle, milletinin emeğiyle, organizasyon kabiliyetiyle ve nitelikli içerikleriyle COP31'de dünyanın takdirini kazanan bir ev sahipliği ortaya koyuyor" sözlerine yer verdi.

"YOĞUN BİR DİPLOMASİ TRAFİĞİ YAŞANDI”

Zirveye dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda kişinin katıldığını dile getiren Bakan Kurum, "Antalya’da güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürmek için çalışıyoruz. İlk 5 günde diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduk" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünya liderlerini karşıladı. Liderlerimiz ulusal beyanlarını sundu. Ülkeler tecrübelerini, hedeflerini ve karşılaştıkları güçlükleri paylaştı.

Gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve üst düzey toplantılarda yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Biz bu yolculuğa üç kelimeyle çıktık: Diyalog, uzlaşı ve aksiyon.

Diplomasi, farklılıklar arasında güven inşa edebilme sanatıdır. Antalya'da bu güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürebilmek için hep birlikte çalışıyoruz.

İlk beş günde bu anlamda diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduğumuzu ifade edebiliriz. Bu çerçevede müzakerelerdeki son durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye dünyaya örnek oluyor: Bakan Kurum'dan "COP31'de deprem tecrübemizi paylaştık" mesajı

Değerli dostum Chris Bowen'in başkanlığında devam eden müzakerelerde, daha ilk gün bütün tarafların uzlaşısıyla gündem maddelerimizi kabul ettik. İlk haftanın sonunda da çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

Emisyon azaltım programının devamına geniş destek bulunuyor ve iklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşleri birbirine yaklaşıyor.

Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık.

Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz.

Müzakerelerle ilgili detaylı bilgiyi de değerli dostum Chris Bowen öğleden sonra kapsamlı bir şekilde sizlerle paylaşacak.

Kıymetli basın mensupları, müzakere salonlarında bu çalışmalar sürerken zirvemizin diğer alanlarında da heyecan dolu bir süreç yaşanıyor.

Siyasetçiler, yerel yöneticiler, iş insanları, bilim insanları, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşları çözüm önerilerini ve projelerini bizlerle paylaşıyor.

İlk gün gıda, tarım ve sağlığı, ardından enerji ve ulaştırmayı ele aldık. Elektrifikasyon Forumu'nda temiz enerji dönüşümünü, iş forumunda özel sektörün yatırım gücünü değerlendirdik.

Dirençli şehirlerden yeşil sanayiye, ticaretten iklim finansmanına kadar pek çok alanda önemli buluşmalar gerçekleştirdik.

Biliyorsunuz, iklim dönüşümü yeni teknolojiler, yeni yatırımlar ve yeni istihdam imkânları sunuyor. Biz de iş dünyasının tecrübesini ve finans kuruluşlarının imkânlarını aynı zeminde, COP31 çatısı altında buluşturuyoruz.

DEPREM KONUSUNDA DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ

Türkiye olarak bu masaya güçlü bir uygulama tecrübesiyle geldik. Deprem bölgesindeki 455 bin konutluk büyük inşa seferberliğimiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarımız, dünyayla paylaşabileceğimiz kıymetli bir birikim oluşturuyor.

Türkiye'nin deprem bölgesindeki bilgisini, becerisini, tecrübesini paylaşma yönünde bir mutabakat yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Değerli basın mensupları, şimdi önümüzde müzakereler açısından son dönemeç niteliğinde önemli bir hafta bulunuyor.

Gençliği, eğitimi, bilimi, yapay zekâyı, yeşil sanayiyi, denizleri ve biyoçeşitliliği burada hep birlikte ele alacağız.

Bakanlar düzeyindeki istişarelerimizi yoğunlaştıracak, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuları yine ortak kararlarla sonuçlandırmak için gayret göstereceğiz.

İLK 5 GÜNDE KRİTİK ADIMLAR ATILDI

İlk beş günde güçlü bir başlangıç yaptık. Liderlerimizi buluşturduk. Tecrübelerimizi paylaştık. Müzakereleri ilerlettik. Yeni iş birliklerinin kapısını açtık.

Şimdi bütün bu gayreti insanlığın yarınlarına hizmet edecek kalıcı kazanımlarla taçlandırmak istiyoruz.

Antalya'dan dünyaya çağrımız açık: Gelin, güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırım bekleyen ve çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını hep birlikte koruyalım.

Bana soruyorlar: Antalya'dan nasıl bir karar çıkacak? Biz istiyoruz ki Antalya, yalnızca büyük bir zirvenin gerçekleştirildiği bir yer olarak hatırlanmasın.

İstiyoruz ki burası, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği ve bu siyasi ortamda ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihî bir buluşma olarak hatırlansın.

Çünkü yarının dünyası, bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek.

Türkiye, burada bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkânlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

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