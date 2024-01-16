Edebiyat tarihinin duayen ismi Prof. Dr. Orhan Okay unutulmadı

16 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:15

Edebiyat Fakültesi Kurucusu Orhan Okay, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi’nde “Sadeliğin İhtişamı Orhan Okay” isimli panel ile pek çoğu akademisyen ve yazarlardan oluşan öğrencileri tarafından minnetle yad edildi.

Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin kurucusu olan ve Türkiye’de edebiyat alanında önemli eserler bırakan Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın da öğrencisiydi. “Sadeliğin İhtişamı Orhan Okay” panelde programın moderatörlüğünü Sakaryalı akademisyen Yılmaz Daşcıoğlu yaptı.

Panele Okay'ın öğrencileri olan Dr. Mehmet Özdemir, Bekir Sıddık Soysal ve Hüseyin Yorulmaz konuşmacı olarak katıldı.

13 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da vefat eden Prof. Dr. Orhan Okay'ın, öğrencileri ve sevenleri tarafından hayatı boyunca rehberlik ettiği başarılı proje ve fikirleriyle yad edildi. Öğrencileri Okay’ın numune kişiliğiyle ve edebiyat alanında Anadolu’yu tasvir eden eserleriyle Türkiye’de önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı. Hocanın yeni neslin edebiyat muallimleri için de rol model olduğunun altı çizen konuşmacılar Okay’a dua ettiler.

Prof. Dr. Orhan Okay kimdir?

İstanbul Balat’ta doğdu (1931). İstanbul Vefa Lisesi’nden (1950), İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden (1955) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden (1955) mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde “İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti Beşir Fuâd” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Prof.Dr. Mehmet Kaplan, 1962) tamamladı. “Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (1975), “Necip Fazıl Kısakürek” başlıklı takdim çalışmasıyla profesör unvanı (1988) aldı.

Bir süre Artvin Lisesi’nde (1955-1956) ve Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde (1958-1959) öğretmenlik yaptı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (1959-1994) ve Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde (1994-1996) öğretim üyesi, Elazığ Fırat Üniversitesi’nde de (1978-1979) misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Fransa’ya araştırma amaçlı ziyarette bulundu (1963-1965). Emekli olduktan (1996) sonra bir süre Fatih Üniversitesi’nde (1996-1999) dersler verdi.

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Dil Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği, İlim ve Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) gibi çeşitli bilimsel kuruluşlarda üye olarak bulundu.

Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithat Efendi adlı kitabıyla Türkiye Milli Kültür Vakfı İnceleme Ödülü’ne (1976), Sanat ve Edebiyat Yazıları adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Tenkit Ödülü’ne (1991), ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Kültür Adamı Ödülü’ne (1996), Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü’ne (1998) ve TDV İslâm Ansiklopedisi’ne hizmetleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Yüzyılın İslâm Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri” kapsamında hizmet ödülüne lâyık görüldü (2014).

13 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Topkapı Çamlık Mezarlığı’na defnedildi.

Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti (İstanbul 1969, 2008), Necip Fazıl Kısakürek (İstanbul 1987, 2006), Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi (İstanbul 1989, 2000), Sanat ve Edebiyat Yazıları (İstanbul 1990, 2015), Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi (Ankara 1991; İstanbul 2008), Ahmet Hamdi Tanpınar (İstanbul 2000), Silik Fotoğraflar (İstanbul 2001), Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine (İstanbul 2001), Bir Başka İstanbul (İstanbul 2002), Poetika Dersleri (İstanbul 2004, 2014), Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı (İstanbul 2005), Şeyh Galip: Hüsn ü Aşk (İstanbul 2010) başlıca eserleridir.