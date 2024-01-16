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    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Mersin'de bu sabah meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazada yaralanan yolcular yaşadığı dehşeti anlattı. Tünel çıkışı meydana gelen feci kazadan sağ kurtulan Fırat Burun, şoförün virajı fark edemediğini ve aracın kaydığını söylerken, Şahin Selçuk ise "Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim" dedi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrildi. 

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    İçerisinde 40 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu otobüste 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    Katliam gibi kazada dehşeti yaşayan yolcular şoförün aracı hızlı kullandığını öne sürdü.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    VALİ'DEN YARALILARA HASTANEDE ZİYARET

    Vali Ali Hamza Pehlivan, kazada yaralanan 6 kişiyi tedavilerinin sürdüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Başhekim Ali Güngör'den bilgi alan Pehlivan, görüştüğü yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    Pehlivan, gazetecilere, Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 21 yaralıdan durumu ağır olan 9'unun kent merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, 6'sının müşahede altında olduğunu, 6 yaralının da taburcu edildiğini söyledi.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    Aralarında otobüs şoförü de bulunan ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Pehlivan, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    'VİRAJI FARK EDEMEDİ, ARAÇ KAYDI'

    Yaralı yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım" dedi. Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia ederek, "Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı" ifadesini kullandı.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    'OTOBÜSTEN İNMEK İSTEDİM AMA...'

    Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise kazanın detaylı incelenmesini istediklerini vurgulayarak, şunları anlattı:

    "Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu."

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    NE OLMUŞTU?

    Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti.

    Kazada otobüs şoförü Tayşun, araçtaki Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

    Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'

    'HIZLA İLGİLİ PROBLEM VAR'

    Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan kaza sonrası yaptığı yazılı açıklamada, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirterek şunları kaydetmişti:

    "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MersinTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > Mersin'deki kazadan kurtulanlar dehşeti anlattı! 'Şoför aracı çok kötü kullanıyordu inmek istedim ama...'
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