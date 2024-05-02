Efes'te yıldızlar altında tarih yolculuğu başladı!

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

Hacer-ül Esved'in bir parçası burada! Mimarların ve mobilyacıların müzesi Merik Konağı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece Müzeciliği uygulaması için yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanında dünyanın yedi harikasından biri sayılan, Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

9 NİSAN'DA BAŞLADI

Dünyanın farklı noktalarından her yıl yüzbinlerce ziyaretçi çeken yaklaşık 2300 yıllık Efes Antik Kenti'nin sahip olduğu eşsiz güzellikler, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gece Müzeciliği" uygulamasıyla 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.

Özellikle yaz döneminde sahil bölgelerindeki yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz plajları tercih eden turistlerin akşamın serin saatlerinde müzeleri ziyaret edebilmesini hedefleyen uygulama kapsamında antik kent LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı. Efes'te 9 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında ziyaretler mevcut giriş tarifesiyle saat 00.00'a kadar yapılabiliyor.

Işıklandırılan antik kentte, milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Celcus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman, aydınlatmayla oluşan farklı ihtişamı ile dikkati çekiyor.

Özel ledlerle aydınlatılan 21 metre genişliğinde, 17 metre yüksekliğindeki Celcus Kütüphanesi, zengin mimari süslemeleriyle gece de görenleri etkiliyor.

Geze ziyaret edilebilen alanlar arasında, antik dönemde Efes'in ileri gelenlerinin yaşadığı Yamaçevler de yer alıyor.

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ZİYARETÇİ SAYISI YILDA 2 MİLYONU GEÇİYOR

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, gece müzeciliği projesinin çok alaka çektiğini ifade ederek ziyaretçi sayıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Geçen yılın ilk 4 ayında 395 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl aynı dönemde 495 bin ziyaretçimiz var. Yani yüzde 25'lik bir artışla gidiyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayısında benim beklentim 550 bin civarında bir artış, gece müzeciliğinin de buna katkıları olacak. Bu artışla sanıyorum 2 milyon 550-600 bin civarında yıl sonu ziyaretçi sayısına ulaşacağız."

Topal, gece müzeciliği için oluşturulan yeni rotanın, Aşağıkapı, Çamlı yol, Liman Caddesi, tiyatro, mermer cadde, Celcus Kütüphanesi, Yamaçevler ve Hadrian Tapınağı olduğunu da belirtti.