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Kültür - Sanat

Farklı dönemlerden eserler gösterilecek: Restore edilen 12 film ‘Yeniden Perdede’

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Farklı dönemlerden eserler gösterilecek: Restore edilen 12 film ‘Yeniden Perdede’
Başlık ResmiFarklı dönemlerden eserler gösterilecek: Restore edilen 12 film ‘Yeniden Perdede’

İstanbul Modern Sinema, son 15 yılda restore edilen Türk sinemasının unutulmaz 12 filmini 22-27 Ekim’de yeniden izleyiciyle buluşturacak. “Yeniden Perdede” programı, sinema tarihine iz bırakan yapımları beyaz perdeye taşıyacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasının restore edilen eski yapımları tekrar gösterime giriyor... İstanbul Modern Sinema, hafızalarda iz bırakan 12 filmi yeniden perdeye taşıyacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi iş birliğiyle hazırlanan “Yeniden Perdede” programı, son 15 yılda restore edilen filmler üzerinden Türkiye sinemasının korunmasına yapılan katkıyı görünür kılarken, bu filmlere bugünden tekrar bakmaya davet ediyor.

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22-27 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak antoloji, farklı dönemlerden sarsıcı yapımları aynı perdede buluşturarak yerli sinemanın değişen anlatım biçimlerine, sosyal hafızasına ve dönüşümlerine ışık tutuyor.

Farklı dönemlerden eserler gösterilecek: Restore edilen 12 film ‘Yeniden Perdede’
Başlık ResmiFarklı dönemlerden eserler gösterilecek: Restore edilen 12 film ‘Yeniden Perdede’

Program Muhsin Ertuğrul’un 1935 tarihli “Bataklı Damın Kızı Aysel”inden Metin Erksan’ın “Karanlık Dünya”sına, Halit Refiğ’in “Gurbet Kuşları”ndan Erden Kıral’ın “Hakkâri’de Bir Mevsim”ine ve Ömer Kavur’un “Anayurt Oteli”ne uzanan akışıyla farklı dönemleri gözler önüne seriyor. Programda, filmlerin yönetmen ve oyuncuları da konuk olarak izleyiciyle bir araya geliyor.

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