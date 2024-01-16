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    Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytullahim tarafı grafitilerle süsleniyor. İsrail işgaline, Gazze saldırılarına tepki göstererek Filistin halkına destek veren grafitilerin sayısı her geçen gün artıyor. Şehir sakinleri her gün farklı uyruklardan sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle güne başlıyor.

    Filistin&#039;de grafiti sanatçılarının uğrak yeri &quot;Ayrım Duvarı&quot;
    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytullahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.

    Şehir sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor.

    Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"

    Beytullahim'i ziyaret eden turistler ise ayrım duvarının olduğu grafiti alanlarında hatıra fotoğrafları çekiyor. 

    Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"

    Çizilen başarılı eserler sayesinde Filistin işgali konusunda farkındalık oluşuyor. 

    Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"

    Filistinli aktivistler grafiti sanatçılarının bu desteğinden memnuniyetleri ifade ederek "Her gün dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların yeni bir grafitisi ile uyanıyoruz. Filistin halkına ve davasına güzel bir şekilde destek veriyorlar." diyor. Grafiti sanatçılarının verdikleri mesajlar pek çok en etkili sanat çalışmaları arasında diyebiliriz.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Kültür - Sanat > Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"
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