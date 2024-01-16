Filistin'de grafiti sanatçılarının uğrak yeri "Ayrım Duvarı"

16 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:49

İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytullahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.

Şehir sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor.

Beytullahim'i ziyaret eden turistler ise ayrım duvarının olduğu grafiti alanlarında hatıra fotoğrafları çekiyor.

Çizilen başarılı eserler sayesinde Filistin işgali konusunda farkındalık oluşuyor.

Filistinli aktivistler grafiti sanatçılarının bu desteğinden memnuniyetleri ifade ederek "Her gün dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların yeni bir grafitisi ile uyanıyoruz. Filistin halkına ve davasına güzel bir şekilde destek veriyorlar." diyor. Grafiti sanatçılarının verdikleri mesajlar pek çok en etkili sanat çalışmaları arasında diyebiliriz.