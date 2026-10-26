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Kültür - Sanat

Gazze’deki acı tuvallerde! Neş’e Erdok’tan Filistin eserleri

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Gazze’deki acı tuvallerde! Neş’e Erdok’tan Filistin eserleri
Başlık ResmiGazze’deki acı tuvallerde! Neş’e Erdok’tan Filistin eserleri

Resimlerinde sıradan insanlara yer vermesiyle tanınan 86 yaşındaki ressam Neş’e Erdok, bu defa Gazze’deki acıyı eserlerinde taşıdı.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Erdok’un son yıllarda yaşanan dram üzerine resmettiği eserler, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesindeki isimsiz sergide bir araya geldi.

Gazze’deki acı tuvallerde! Neş’e Erdok’tan Filistin eserleri
Başlık ResmiGazze’deki acı tuvallerde! Neş’e Erdok’tan Filistin eserleri

DRAMATİK TASVİRLER

Evladına sarılan Filistinli bir anne, boş kaplarıyla çorba sırası bekleyen perişan hâldeki insanlar, çadırlarının önünde duran çocuklar, göçü sırtlayan adamlar, yıkıntıların üzerinde kedi seven oğlanlar… Erdok, Filistin’de dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamı, tuvaline taşıdığı bu dramatik tasvirlerle hatırlatıyor. Üç senelik bir üretime dayanan ama çoğu 2026’da meydana getirilen resimler, sanatseverleri büyük bir drama kayıtsız kalmamaya çağırıyor.

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ANNE AYAĞIM YENİDEN ÇIKAR MI?

Sergi açılışında sohbet etme şansı bulduğumuz sanatçı Neş’e Erdok, ilerleyen yaşına rağmen Filistin’de yaşananları gazetelerden ve TV’den takip ettiğini söylüyor. Ancak özellikle Avrupalı TV kanallarının hadiseleri yarım aktardıklarından yakınıyor. Erdok, kendisini en çok etkileyen şeylerden birinin Gazze’deki İsrail saldırılarında ayağı kopan çocuğun “Anne, ayağım yeniden çıkar değil mi?” sözleri olduğunu anlatıyor.

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HASTANELERİ BİLE YIKTILAR

Erdok, “Filistin’de büyük bir dram yaşanıyor. Bir kere açlık var. Sonra Filistin tarafındaki bütün hastaneleri yıktılar. Kendi tarafındaki hastaneler ise ışıl ışıl… Bu acımasızlık hâlâ devam ediyor” diyor. Yaşananları tarihe not düşmek gibi iddialı bir hedefi olmadığını kaydeden usta ressam, “Öyle büyük bir hedefim yok. Bunlar insanın başına gelen şeyler. Benimki de insani bir refleks” ifadelerini kullanıyor.

Sergi, 31 Aralık’a kadar MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde ziyaret edilebilecek.

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