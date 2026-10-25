Rapçi Chelo Hop sahnede İsrail bayrağını çiğnedi! İzleyiciler alkışlarla karşılık verdi
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen Hip Hop al Parque Festivali’nde sahne alan Chelo Hop, “Özgür Filistin” sloganı atarak İsrail bayrağının üzerine bastı. Sanatçının bu hareketi, izleyicilerden alkış ve tezahüratlarla karşılık buldu.
Başkent Bogota'daki Simon Bolivar Parkı'nda düzenlenen "Hip Hop al Parque Festivali", rap konserlerinin yanı sıra sokak dansı, grafiti, edebiyat ve kent kültürünü bir araya getirdi.
İSRAİL BAYRAĞINI EZDİ
Sanatçı, performansının sonunda "Özgür Filistin" ve "Biz daha fazlayız" sloganlarını atarak İsrail bayrağının üzerine bastı ve Filistin davasına desteğini gösterdi.
Hop'un sahnede İsrail bayrağını çiğnemesi, alanda bulunan izleyiciler tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.
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Yerel basına göre yapımcılığını Astrall Bass'ın üstlendiği "Anatomia" isimli yeni albümünden bir parçayı ilk kez seslendiren sanatçı, şarkısında dünya genelindeki toplumsal hareketlere sabır ve direnç çağrısında bulundu.
Sanatçı, yeni bir dünya inşası için 2030 yılını hedef gösterdi.