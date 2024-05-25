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Haberler > Kültür - Sanat > Gençler üstadı unutmadı! Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Gençler üstadı unutmadı! Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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Gençler üstadı unutmadı! Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı
Eyüp Sultan, Necip Fazıl, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 41. yılında mezarı başında dualarla yad edildi.

Eyüp Sultan'da bulunan kabri başında Kur'ân-ı Kerim okuyan gençler, aradan geçen 41 yılın ardından Necip Fazıl'ın fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini ifade etti.  

Gençler Üstadı unutmadı! Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı - 1. Resim

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma faaliyetine İstanbul Valisi Davut Gül (sol 5), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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