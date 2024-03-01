Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Kültür - Sanat > Görsel şölen vadediyor! İstanbul’a en büyük dijital müze

    Görsel şölen vadediyor! İstanbul’a en büyük dijital müze

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Görsel şölen vadediyor! İstanbul’a en büyük dijital müze

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye’nin en büyük sabit dijital müzesi İstanbul’daki Miniatürk içerisinde kapılarını açtı...

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

    Sütlüce’de İBB Kültür AŞ tarafından kurulan “Dijital Deneyim Müzesi” 2.000 metrekarelik sahaya yayılıyor. Müze, multidisipliner yaklaşımla dijital teknolojilerle hazırlanan interaktif sergilere ev sahipliği yapıyor.

    Dijital medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar gibi farklı teknolojik unsurlara yer veriliyor. Dört ana odadan oluşan müzedeki “Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla” adlı kısımda tarihin önemli kâşiflerinden Nikola Tesla’nın serüvenine şahitlik ediliyor.

    Görsel şölen vadediyor! İstanbul’a en büyük dijital müze - 1. Resim

    “İstanbul Boğazı Macerası” adlı bölümde ise İstanbul ile bütünleşen hikâyelerle dijital bir kurgu sunuluyor. “Sürükleyici Deneyim Odası” ise 360 derece duvar ve zemin projeksiyonuyla ziyaretçileri âdeta içeriğin içine çeken görsel bir şölen vadediyor.

    BİR HAFTA BOYUNCA GENÇLERE ÜCRETSİZ 

    Önümüzdeki aylarda Dijital Deneyim Müzesinde farklı dijital medya sanatçılarının sergilerine de yer verilmesi düşünülüyor. Müzenin açılışını gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, mekânın bir hafta boyunca 24 yaş ve altındaki gençler için ücretsiz olacağının da müjdesini verdi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Refik Anadol’a Economist övgüsü: “Günümüzün en önemli dijital sanatçısı” - Kültür - SanatRefik Anadol’a Economist övgüsü: “Günümüzün en önemli dijital sanatçısı”ABD’li oyuncu Hunter Schafer'a Gazze protestosunda gözaltı - Kültür - SanatABD’li oyuncu Hunter Schafer'a Gazze protestosunda gözaltıSinemada bu hafta | "Dune”da hareketli ikinci halka: Çöl fırtınası! - Kültür - SanatSinemada bu hafta | "Dune”da hareketli ikinci halka: Çöl fırtınası!Vedat Özdemiroğlu'nun acı günü: Oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti - Kültür - SanatVedat Özdemiroğlu'nun acı günü: Oğlu hayatını kaybetti5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattı! Kitap yığınlarında bulduğu Harry Potter'ı rekor fiyata verdi - Kültür - Sanat5 liraya aldığı kitabı 440 bine sattıBazı sahneler hiç yaşanmadı! Mehmed: Fetihler Sultanı 1. bölüm tarihi gerçeklere ne kadar uydu? - Kültür - SanatMehmed: Fetihler Sultanı tarihi gerçeklere ne kadar uydu?100 yıl önce yerle bir edilmişti! Temellerine ulaşılan 500 yıllık Mevlevihane yeniden ihya edilecek - Kültür - Sanat100 yıl önce yıktırılan Mevlevihane yeniden ihya edilecek!
    Sonraki Haber Yükleniyor...