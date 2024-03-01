Görsel şölen vadediyor! İstanbul’a en büyük dijital müze

Türkiye’nin en büyük sabit dijital müzesi İstanbul’daki Miniatürk içerisinde kapılarını açtı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Sütlüce’de İBB Kültür AŞ tarafından kurulan “Dijital Deneyim Müzesi” 2.000 metrekarelik sahaya yayılıyor. Müze, multidisipliner yaklaşımla dijital teknolojilerle hazırlanan interaktif sergilere ev sahipliği yapıyor.

Dijital medya, sanal ve artırılmış gerçeklik, dokunmatik ekranlar gibi farklı teknolojik unsurlara yer veriliyor. Dört ana odadan oluşan müzedeki “Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla” adlı kısımda tarihin önemli kâşiflerinden Nikola Tesla’nın serüvenine şahitlik ediliyor.

“İstanbul Boğazı Macerası” adlı bölümde ise İstanbul ile bütünleşen hikâyelerle dijital bir kurgu sunuluyor. “Sürükleyici Deneyim Odası” ise 360 derece duvar ve zemin projeksiyonuyla ziyaretçileri âdeta içeriğin içine çeken görsel bir şölen vadediyor.

BİR HAFTA BOYUNCA GENÇLERE ÜCRETSİZ

Önümüzdeki aylarda Dijital Deneyim Müzesinde farklı dijital medya sanatçılarının sergilerine de yer verilmesi düşünülüyor. Müzenin açılışını gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, mekânın bir hafta boyunca 24 yaş ve altındaki gençler için ücretsiz olacağının da müjdesini verdi.