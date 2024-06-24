Haftanın kitapları | Coşkulu mısralarla “Hayırlı Cumalar”

Haftanın kitaplarında bu hafta “Hayırlı Cumlar” ”, “Nazi Milyarderleri” ve “Metal Yoğunluğu” var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Yazar Ayhan Özbek’in kaleme aldığı “Hayırlı Cumlar”, Gazeteci David de Jong'un arşivlerdeki araştırmalarla zenginleştirdiği “Nazi Milyarderleri” adlı kitabı, Türk edebiyatının usta yazarlarından Tomris Uyar "az kelimeli" hikayeleri okurları bekliyor

COŞKULU MISRALARLA "HAYIRLI CUMALAR"

Yazar Ayhan Özbek’in kaleme aldığı “Hayırlı Cumlar” adlı eser, cuma gününe dair mısraları bir araya getiriyor. Kitap, 2020’de tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii’ne ithafen kaleme alınmış ve bu yüzden oldukça coşkulu şiirler ihtiva ediyor. KTB Yayınları tarafından okurla buluşturulan eserin takriz yazısı ise usta gazeteci ve yazar Sadık Söztutan’a ait. Yazar Söztutan, eser hakkında “Cuma mesajlarının şiirleştirilerek yazılması, orijinal bir buluş” ifadesini kullanıyor. Cuma gününün maneviyatını yansıtan, “Hayırlı Cumlar”, okurlarınca her hafta ele alınabilecek eserlerden biri. Kitapta yer alan iki mısra ise şöyle: “Cumadır Feth-i mübinin nazlı nişanı Ayasofya/ Cumadır geçmişe özlem, ümitle yürümektir bekaya.”

BÜYÜK MARKALARIN KARANLIK TARİHİ

Gazeteci David de Jong, arşivlerdeki araştırmalarla zenginleştirdiği “Nazi Milyarderleri” adlı kitabında Alman sanayiinin büyük markalarının Nazi rejiminde nasıl geliştiklerini gözler önüne seriyor. De Jong, Kronik Kitap’ın Türkçeye kazandırdığı eserinde, dev iş adamlarının Yahudi işletmelerine nasıl el koyduklarını, köle işçileri nasıl temin ettiklerini ve Avrupa’nın dört bir yanı ateş altındayken Hitler’in ordusunu nasıl donattıklarını ortaya koyuyor. ABD’nin siyasi menfaatleri uğruna bu şahısların suçlarını nasıl akladığı da kitapta mühim bir kısım olarak okura sunuluyor. “Nazi Milyarderleri”, günümüzde hayatımızın birer parçası olan meşhur markaların karanlık tarihlerini gözler önüne seriyor. Akıcı anlatımıyla de Jong, okurları Alman sanayiinin derinliklerine taşıyor.

TOMRİS UYAR'IN "AZ KELİMELİ" HİKAYELERİ

Türk edebiyatının usta yazarlarından Tomris Uyar, 23 sene aradan sonra hikâyeleri, denemeleri ve günlükleriyle Can Yayınları’nda okurlarla buluşuyor... Uyar’ın seçme 10 hikâyesinden meydana gelen “Metal Yoğunluğu” ise yazarın ilk olarak 1971’de yayımlanan “İpek ve Bakır” adlı kitabından başlayıp 1997’de neşredilen “Aramızdaki Şey”e uzanan yolculuğunu ortaya koyuyor.

Az kelime ile çok şey anlatılan hikâyelerde hem Uyar’ın edebî gelişimi hem de yıllar içerisinde Türkiye’de yaşanan sosyal değişimler farklı bir ideolojik cepheden “seyredilebiliyor”. Handan İnci’nin derlediği eserde, bazen kara mizah bazen de hüzün devreye giriyor.