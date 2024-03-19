Hamama dair her şey bu müzede! Gaziantep Hamam Müzesi mutlaka gidilmesi gereken yerler arasında

Gaziantep Hamam Müzesi, yerel kültürün bir parçası olan zengin hamam geleneğini koruyarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan hamam kültürü, Gaziantep Hamam Müzesi'ndeki tarihi eserler aracılığıyla korunuyor ve gelecek nesillere aktarılıyor.

KORAY ERDOĞAN'IN HABERİ - Bu eşsiz müzede sergilenen 509 tarihi eser, geleneksel yıkanma uygulamalarına ve bunların kentin mirasındaki kalıcı önemine bir bakış sunuyor.

Gaziantep Hamam Müzesi olarak hizmet veren ve Osmanlı hamam mimarisiyle kültürünün en güzel örneklerinden biri olan yapı, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet vermiştir.

2015 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen yapı, Gaziantep'in hamam kültürünü korumaya adanmış bir müze olarak hizmet veriyor.

Müzede, orijinal tasarıma sadık kalınarak soğukluk, ılıklık, sıcaklık gibi mekanlarda Haluk Perk koleksiyonundan hamam araç ve gereçleri, hamam gelenekleri, balmumu heykeller ve maketler gibi çeşitli eserler sergileniyor.

PAŞA HAMAMI'NIN TARİHÇESİ

Hamamın ne zaman inşa edildiğini gösteren bir kitabesi bulunmuyor fakat Lala Mustafa Paşa'nın emriyle inşa edildiğini gösteren vakfiyeler ve mahkeme kayıtları bulunmaktadır.

1577 tarihli vakfiye nedeniyle ve Lala Mustafa Paşa'nın 1563-1577 yılları arasında Halep ve Şam valisi olduğu dönemde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Hamamlar bir külliyenin ilk inşa edilen unsuru olarak kabul edilmekte ve vakfiye eser tamamlandıktan sonra düzenlenmekteydi.

Dolayısıyla Paşa Hamamı, 1564-1565 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır.

Bu tarihi kompleks hamam, han, sabun fabrikası ve günümüzde ayakta olmayan Bedesten Çarşısı ile Mir-i Miran camisini kapsıyordu.

Osmanlı döneminin tipik hamam tasarımını yansıtan hamam, Antep'teki çoğu hamamda olduğu gibi kısmen yer altında inşa edilmiştir.

Giriş, dokuz basamakla inilen sivri kemerli bir geçitten sağlanmakta ve hamamın içinde soğukluk, ılıklık, sıcak hamam, havuz ve ocak/külhan olmak üzere farklı bölümler bulunmaktadır.

HAMAM MÜZESİ'NDE NELER VAR?

Müze, çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası araştırma kaynaklarından yararlanarak Gaziantep'in hamam kültürünün tarihi, kültürel ve sosyal önemini araştırıyor ve sergiliyor.

Türklerin geniş su kültürüne, hamamların evrimine ve Gaziantep'teki hamamları çevreleyen benzersiz geleneklere dair içgörüler sunuyor.

Mimari detaylar, hamam ritüelleri ve görgü kuralları da incelenmektedir.

Ziyaretçiler tellağın görevleri, damat hamamı, gelin hamamı gibi kutlama uygulamaları, yeni doğan bir bebeğin 40 gün sonra özel olarak yıkanması ve buna eşlik eden ziyafet, eğlence ve şenlik gelenekleri hakkında bilgi ediniyorlar.

Müzenin özel olarak tasarlanmış vitrinleri, tarihi eserler ve interaktif unsurları bir araya getirerek hamam kültürüne büyüleyici bir bakış sunuyor.

Taş benzeri polyester ve balmumu mankenler gerçekçi, üç boyutlu bir varlık sağlarken, dokunmatik ekranlar ziyaretçileri sözlü tarih çalışmaları ve hamam kültürü hakkında derinlemesine bilgilerle meşgul ediyor.

Bu sürükleyici yaklaşım, ziyaretçilerin yalnızca tarihi eserleri gözlemlemesine değil, aynı zamanda banyo uygulamalarının kültürel önemi hakkında aktif olarak bilgi edinmesine de olanak tanıyor.