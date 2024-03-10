Karun'dan sonra en değerli hazineler burada! Dünyada benzeri bulunmayan eserleriyle Samsun Müzesi açılıyor

Yeni Samsun Müzesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. Müze, barındırdığı yüzlerce yıllık benzeri olmayan özel eserlerle dünyada nadir müzeler arasında yer alıyor. Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazinelerden sayılan Amisos Hazinesi ile 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri olan kafatası burada sergileniyor.

Yeni Samsun Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanarak Samsun’a kazandırıldı.

Sergilenecek tarihi eserler de yerleştirildi. Son hazırlıkların tamamlandığı müzenin 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açılması planlanıyor.

Samsun’da 28 Kasım 1995'te bir inşaat kazısı sırasında bulunan Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi de müzede yerini aldı.

1995 yılında yol çalısması sırasında bulunan ve 64 parçadan oluşan altın eserlerin geçmişinin MÖ 1. yüzyıla uzandığı ifade ediliyor.

Müzede görücüye çıkacak bazı eserler heyecan uyandırıyor.

AMELİYAT İZLERİ BULUNAN 5 YILLIK KAFATASI

Karadeniz Bölgesi’nin en eski ve en uzun süreli sistemli kazısı olan İkiztepe Höyüğü’nde Erken Tunç Çağı mezarlarındaki kazılarda ortaya çıkan 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatasları da müzede yeni yerine konuldu.

Anadolu’da belirlenen en büyük boyutlu iyileşmiş kafatası deliği dikkat çekiyor.

Yetişkin erkeklere ait olan kafataslarındaki ameliyat deliğinde zamanla daralma olduğu ve bireyin operasyon sonrası bir süre daha yaşamına devam ettiği tespit edildi.

Müzede ayrıca Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait sikkeler sergileniyor

56 metrekarelik taban ölçüsünde Amisos Mozaiği, Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerden takılar, kemerler, heykeller, mezarlar, savaş gemi maketleri, eski tarihi dönemlerdeki kıyafetler, Milli Mücadele dönemindeki sürecin anlatıldığı eserler gibi birçok eser bulunuyor.

"DÜNYADA SAYILI BİR MÜZE"

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz müze hakkında bilgi vererek şunları söylüyor:

"Toplamda 20 bin metrekareye yaklaşan bir yerleşke üzerinde konsept oluşturduk.

Dünyada format olarak sayılı bir müze yaptık. Özellikle öğrenim çağındaki öğrencilerimizi acilen buraya davet ediyorum.

Burada görülecek çok eser var. Turizm acenteleri, yabancı misafirleri de bu lokasyon içerisine dahil ettiler.

Müzemizde tarih öncesi yaşantılardaki evler, oradaki aletler, çanak, çömlekler var.

Amisos Hazinesi var. Bunlar olduğu gibi Samsun’da yaptığımız kazılardan elde ettiğimiz kafatasları var.

Bilim adamlarının bize verdiği verilere göre milattan önce 3000, 4000 yıllarında ameliyat yapıldığını görüyoruz.

Bunu Samsun Müzesi'nde görmek ve yaşamak üzere herkesi buraya bekliyorum.”

AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Samsun Müze binası; arkeoloji ve etnografya müzesi, çocuk müzesi, 346 kişilik konferans salonu, 120 kişilik kütüphane, eser sergi salonları, laboratuvarlar, restoran, misafir sergi salonu ve çok büyük bir alan bulunan 22 bin 222 metrekarelik bin 117 arkeolojik eser, 268 etnografik eser ve 5 bin 780 sikkeyle resmi açılış için gün sayıyor.