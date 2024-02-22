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    • Haberler > Kültür - Sanat > Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor
    Müze, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’nın 2018'de başlattığı restorasyon tamamlandı. Ankara Palas Müzesi artık ziyarete açılıyor. Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz ziyarete açık olacak. Cumhuriyet balolarının da yapıldığı Ankara Palas artık müze olarak hizmet verecek.

    96 yıldır tarihe şahitlik eden, Türkiye’nin ilk yıllarında Ankara’da milletvekilleri için bir sosyal tesis ve resmi konuklar için konukevi olarak hizmet veren Ankara Palas, Cumhuriyet balolarının da organize edildiği yerdi.

    Milli Mimarlık Akımının önemli temsilcilerinden Ahmet Kemaleddin Bey tarafından tamamlanan Ankara Palas binası, 1928'de hizmet vermeye başladı.

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 1. Resim

    Ulus’taki meclis binasının karşısında bulunmasından dolayı politikanın merkez noktası oldu. Zamanla siyasilerin, gazetecilerin ve aydınların uğrak mekanı haline geldi.

    Devrin devlet başkanlarından İran Şahı Rıza Pehlevi, Irak Kralı Birinci Faysal, Yunanistan Başbakanı Venizelos ve ABD Başkanı David Eisenhower gibi özel misafirler burada ağırlandı. 

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 2. Resim

    Yunanistan Başbakanı Venizelos adına Ankara Palas'ta verilen balodan

    ESASLI BİR RESTORASYON

    1975 yılına kadar Vakıflar İdaresine bağlı olarak işletilen, 1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanılan yapı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi ve tarihinin en büyük restorasyonu gerçekleştirildi.

    Müze haline getirilen Ankara Palas binasında, Milli Saraylar koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan eserler de yer alıyor.

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 3. Resim

    Tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, Hereke dokumaları, Beykoz camları, Yıldız porselenleri, madalya ve nişanlar, mühür ve sikkeler, hazine koleksiyonundan seçkiler bulunuyor.

    Osmanlı Sultanlarına takdim edilen özel hediyeler, albümler ve Palas'ta kullanılan yemek takımlarıyla kurulmuş yemek masası, müzede öne çıkan eserlerden.

    Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 4. Resim

    ANKARA PALAS'A NELER YAPILDI?

    Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, açılışı yapılacak müzenin tamamlanan restorasyon sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Yaşı ve kullanımı itibarıyla bina için ciddi bir restorasyon ihtiyacı ortaya çıkmasıyla 2019'un başında çalışmaların başlatıldığını kaydeden Yıldız, binanın zemininde ve temelinde güçlendirme yapıldığını bildirdi.

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 5. Resim

    Restorasyonun yaklaşık 2,5 yıl içinde tamamlandığını belirten Yıldız, restorasyonun ardından 1,5 yıllık sürede ise müze projesi kapsamında salonlardaki tefriş düzeninin gerçekleştirildiğini anlattı.

    Müzede, 1200 parça taşınabilir tarihi eser sergilendiğini bildiren Yıldız, çok çeşitli koleksiyonlara ait sergilerin bulunduğunu söyledi.

    Yıldız, şunları kaydetti:

    "Özellikle Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar ülkemize diplomatik yolla gelmiş pek çok hediyeyi de burada sergiliyoruz. Milli Sarayların envanterinde çok önemli iki royal fabrikamız bulunuyor. Yıldız Porselen ve Hereke fabrikalarının tarihi eserlerinden de bir koleksiyonu bu yılki sergileri olarak buraya getirdik. Bu koleksiyonlar her yıl yenilenecek. Her yıl farklı Milli Saraylar koleksiyonundan hazineler Ankara Palas'la buluşacak. Müzemizin ana teması bu."

    Cumhuriyet balolarından müzeye! Ankara Palas ziyarete açılıyor - 6. Resim

    RAMAZAN BAYRAMINA KADAR ÜCRETSİZ

    Yıldız, müze bünyesinde 200 kişilik konferans salonu, çocuk atölyesi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin istifade edebileceği kültürel ve tarihi miras, mimari sanat tarihi alanlarında yaklaşık 7 bin eserden oluşan bir kütüphane bulunduğu bilgisini verdi.

    "Müzemiz, Ankaralılar, yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak." diyen Yıldız, "Ramazan Bayramı sonuna kadar müzeyi ücretsiz olarak buluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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