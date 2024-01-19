İnanılmaz Örümcek Adam çizgi romana rekor fiyat

19 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 12:21

Dünyada sadece iki kopyası bulunan 'Örümcek Adam' çizgi romanı, yeni bir alıcı tarafından satın alındı. İlk kez Mart 1963'te basılan bu nadir baskı, Heritage Auctions tarafından düzenlenen müzayede ile 1.4 milyon dolara alıcı buldu. Müzayede evinin başkan yardımcısı Barry Sandoval, "Bu Örümcek Adam çizgi romanının bir daha ele geçmeyecek bir fırsat olduğu belliydi ve nihai fiyat da bunu yansıttı" açıklamasını yaptı.

Sinema uyarlamalarıyla büyük ilgi gören 'Örümcek Adam'ın çizgi romanının da benzer bir ilgi görmesi bekleniyordu. Geçen yıl, aynı çizgi romanın bir diğer ilk baskısı 521 bin dolara satılmıştı. Sanatçı Steve Ditko ve yazar Stan Lee tarafından oluşturulan Peter Parker ve Örümcek Adam, Marvel tarafından yayınlanan Amazing Fantasy antoloji serisinin Ağustos 1962 sayısında tanıtıldı. O zamandan bu yana, Amazing Spider-Man serisi kapsamında 900'den fazla sayı yayımlandı.

SIRADA SUPERMAN VAR

Öte yandan, Heritage Auctions müzayede evi, 'Örümcek Adam'ın ilk baskısını açık artırmaya çıkarmış ve yakında bir başka ses getirecek satışa imza atmaya hazırlanıyor. Bu sefer, gazetecilerin meslektaşı Clark Kent'in hikayesinin başlangıç sayısı olan 'Superman No 1' nadir kopyasıyla 2.34 milyon dolara satışa sunulacak. DC Comics tarafından 1939 yılında yayınlanan bu sayı, kahramanın solo serisinin ilk sayısı olma özelliğini taşıyor ve tek bir kahramana adanmış ilk çizgi roman olarak öne çıkıyor.