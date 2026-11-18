İnşasının 200. yılı: Nusretiye’nin tarihi sempozyumla ele alınacak
Nusretiye Camii’nin 200. yılı dolayısıyla İstanbul’un mimari ve kültürel geçmişi sempozyumda ele alınacak. MSGSÜ’de bugün düzenlenecek etkinlikte caminin mimari özellikleri ve dönemi değerlendirilecek.
Tophane’de bulunan Nusretiye Camii’nin yapımının 200. yılı dolayısıyla İstanbul’un mimari, kültürel ve toplumsal yapısının ele alınacağı sempozyum düzenlenecek.
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Yapımının 200. Yılında Nusretiye Camii ve Dönemi Sempozyumu”, bugün MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda yapılacak.
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Saat 10.00’da başlayacak sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Baha Tanman, “Nusretiye Camisi’nin Çevresine ve Bazı Mimari Özelliklerine İlişkin Notlar” başlıklı açılış konferansı verecek.