İstanbul’un taşı toprağı altın sandık! Ressam Kenan Işık sorularımızı cevapladı

Ressam Kenan Işık'ın, yedi tepeli şehri merkezine aldığı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sorularımızı cevaplayan Işık, "İstanbul’un taşı toprağı altın sandık!" dedi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Sanatçı Kenan Işık’ın yedi tepeli şehri merkezine aldığı “Zamanın Ardında İstanbul-Roma” sergisi, Kanyon Kültür’de ziyaretçilerle buluşuyor. Işık, Roma ve İstanbul’un tarihî bağlarına dikkat çektiği sergide, ziyaretçileri resimlerin yanı sıra enstalasyonlarıyla tarihin katmanları arasında seyahate davet ediyor.

Sergi vesilesiyle sorularımıza cevap veren Işık, Van’da doğduğunu ve İstanbul’la enteresan bir şekilde tanıştığını kaydederek “Aslında İstanbul’a Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi ‘Taşı toprağı altındır’ diye geldim. Tabii, önce hayal kırıklığına uğradım. Sonradan öğrendim ki aslında o altınlar, Bizans saraylarında mekân nakışları ve tokmaklarda kullanılanlarmış. Ancak bunlar korunamamış” diyor.

Akademik çalışmaları vesilesiyle eserlerinde İstanbul’a daha çok yer vermeye başladığını anlatan ressam Işık “Akademik hayatımda fütürizmdeki dinamizmi araştırırken İstanbul’la daha çok buluştum ve etkilendim. Bu devasa şehirde insan kalabalıklarının oluşturduğu bir kaos var. İstanbul devamlı göçler yüzünden ciddi bir deformasyon yaşamış. Mesela bugün kapalı havaya ‘kötü hava’ deniyor. Hâlbuki yağmur şifadır ve Anadolu’da ‘bereketli hava’ diye anılır. Sözlerimiz bile bozulmuş, komşuluklarımız bitmiş, sıkışmış bir hayat tarzımız var artık” diye konuşuyor.

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WIKIPEDIA’NIN GELİŞMİŞ HÂLİ

İstanbul’daki mekânları tanımadığımıza da vurgu yapan Işık “Aslında eserlerimle Wikipedia’nın daha gelişmiş bir hâlini ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü şehirdeki tarihî mekânların hikâyelerini bilmiyoruz. Mesela hâlâ Ayasofya’ya gitmemiş binlerce insan İstanbul’da yaşıyor. Şehirdeki tarihî mekanların çoğu bir seda hikâyesiyle yapılmışlar. Derdim Wikipedia’daki tarihî hikâyelerle birleştirerek o mekânlara sahip çıkmak” ifadelerini kullanıyor.

Sergide kırmızı ve yeşil yoğunluklu iki alan da meydana getiren Kenan Işık “Bu odada şiddeti anlatan kırmızı bir renk yoğunluğu görüyoruz. Hristiyanlık âlemine en büyük darbeyi vuran Haçlı Seferi’ni anlatan resim bulunuyor. Osmanlının kurduğu İstanbul’da ise bir sevgi timsali var” şeklinde konuşuyor.