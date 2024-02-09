Karabağ'da bir kazıda Hocalı Katliamı kurbanlarına ait 32 yıllık toplu mezar bulundu
Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 32 yıl öncesine ait bir toplu mezar bulundu. Yapılan kazı çalışmasında Hocalı Katliamı'na ait olduğu tespit edildi. Korkunç gerçek gözaltına alınan Raşid Beglaryan adlı bir suçlunun itiraflarıyla ortaya çıktı.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Askeran ilinde, Hocalı Katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen cesetlerin yer aldığı toplu mezar bulundu.
Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Eylül 2023'te Karabağ'daki antiterör operasyonunda Hocalı Katliamı'nın faillerinden biri olma şüphesiyle gözaltına alınan Raşid Beglaryan'ın ifadesi üzerine Askeran ilinde belirli noktalarda kazı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, kazı sonucunda 8 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezarın bulunduğu kaydedildi.
Beglaryan'ın ifadesinde, 26 Şubat 1992'de üyesi bulunduğu çetenin yaklaşık 200 Azerbaycanlı sivili Askeran Kalesi yakınlarında pusuya düşürerek katlettiğini, bazı cesetleri orada gömdüklerini itiraf ettiği aktarıldı.
Söz konusu bölgede kazı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı