Karabağ'da bir kazıda Hocalı Katliamı kurbanlarına ait 32 yıllık toplu mezar bulundu

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Şubat 2024 15:44 - Güncelleme: 9 Şubat 2024 15:48 - Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri / Anadolu Ajansı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 32 yıl öncesine ait bir toplu mezar bulundu. Yapılan kazı çalışmasında Hocalı Katliamı'na ait olduğu tespit edildi. Korkunç gerçek gözaltına alınan Raşid Beglaryan adlı bir suçlunun itiraflarıyla ortaya çıktı.