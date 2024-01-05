Koku hikâyesi roman oldu; “Yüz Yıllık Bir Koku Hikâyesi; Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı”

5 Ocak 2024 14:02 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 14:27

Türkiye’de yerli kolonya üretimini başlatan ilk şirket Eyüp Sabri Tuncer’in kuruluşundan bugüne 100 yıllık yolculuğunun hikâyesi kitaplaştırılarak okurlarla buluştu. Yazar Meltem Çıplak Nayır’ın aile ve şirket arşivinden, bu serüveni inşa edenler ile yaptığı sözlü tarih görüşmelerinden ve araştırmalarından elde ettikleriyle kaleme aldığı “Yüz Yıllık Bir Koku Hikâyesi: Eyüp Sabri Tuncer ve Dört Kuşağı” kitabı, Mundi Yayınevi etiketiyle yayımlandı.

Çalışmada, Saraybosna’dan İnegöl’e, İnegöl’den Ankara’ya, Ankara’dan İstanbul’a uzanan Tuncer ailesinin hikâyesi, dede Eyüp Sabri Tuncer’in Samanpazarı’nda ilk dükkânını 1923’te açmasıyla başlayan serüven roman türünde bir yazımla beğeniye sunuluyor.