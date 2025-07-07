Müze gezerken fark etti tarihî halıyı iade etti! İtalyan koleksiyoncunun satın aldığı 5 asırlık eser Türkiye’de

İtalyan Stefan Ionescu, Ankara Vakıf Eserleri Müzesini gezerken aldığı katalogda evindeki halıyı gördü. 2020’de satın aldığı 5 asırlık antika halının Türkiye’den kaçırıldığını fark eden Ionescu, tarihî eseri bedel istemeden iade etti.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’den 30 sene evvel yurt dışına çıkarılan beş asırlık nadide bir Osmanlı halısı anavatanında... Bu iadenin arkasında ise enteresan bir gönüllülük hikâyesi var: İtalyan vatandaşı Adrian Stefan Ionescu, antika eseri 2020’de artık hayatta olmayan bir İtalyan halı koleksiyoncusundan satın almıştı. Ancak Ionescu, birkaç sene sonra Ankara’daki Vakıf Eserleri Müzesinde ziyaret ettiğinde kendisine “Vakıf Halılar” adlı bir katalog kitabı verildi.

Ionescu, elindeki bir halının ise bu kitapta yer alan 06.456 envanter numaralı eserle birebir örtüştüğünü fark etti. İtalyan koleksiyoner, Türkiye’den illegal şekilde çıkarıldığına kanaat getirdiği halıyı hiçbir maddi talepte bulunmadan iade etmek için harekete geçti.

Antika halı, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilerek Ankara Vakıf Eserleri Müzesine ulaştırıldı. Daha sonra yapılan restorasyonla halının eksik bölümleri tamamlanıp orijinal hâline kavuşturuldu. Bir devrin estetik anlayışını yansıtan bu eşsiz eser, kültürel mirasımıza tekrar kazandırılmış oldu.

KÜÇÜK BİR KARESİNDE BİLE BİN DÜĞÜM VAR

Osmanlı halıcılığının nadide örneklerinden biri olarak yaklaşık 5 asır önce dokunduğu anlaşılan nadide halı, Ankara Vakıf Eserleri Müzesinde sergilenmeye başladı. Uzmanlar desenleri, renkleri ve işçiliğiyle dikkat çeken eserin Uşak’ta dokunmuş olduğunu düşünüyor. Halının küçük bir karesinin içine bile binden fazla düğüm sığdırıldığı görülüyor.