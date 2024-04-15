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1200 yıllık eserin projesi onaylandı! Ayağa kaldırılmayı bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1200 yıllık eserin projesi onaylandı! Ayağa kaldırılmayı bekliyor

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Elazığ'da 1200 yıllık kilise, adeta zamana direniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda restorasyon için projesi onaylanan yapı ayağa kaldırılmayı bekliyor.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bulunan Hristiyanlığın erken dönemine ait bin 200 yıllık Meryem Ana Kilisesi adeta zamana direniyor.

1900'lü yıllarda 40 yıl cami olarak kullanılan yapı boş kaldı. Yüzyıllara rağmen ayakta kalan tarihi yapı doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tuttu.

Ödenek onaylandı ayağa kaldırılmayı bekliyor! - 1. Resim

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda restorasyon için projesi hazırlanarak onaylanan yapı, ayağa kaldırılmayı bekliyor.

Ödenek onaylandı ayağa kaldırılmayı bekliyor! - 2. Resim

Eserin 1200 yıllık tarihe sahip olduğunu dile getiren Hayati Sinem, “Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden tescilli tarihi eserlerimizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda onaylı bir projemiz var. Kilisenin çok harap olduğu için duvarlarının dondurularak bir cam fanus içerisine alınması.

Projemiz 2 senedir bakanlıkta ödenek bekliyor. Projenin 2024 bütçesine konmasını, tarihi eserlerimizin kurtarılmasını talep ediyorum. Bu kilise zamanında 1956 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Buraya halk arasında eski cami de derler. Bu eserin kurtarılmasını bekliyoruz. Şu an ödenek bekliyor” dedi.

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Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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