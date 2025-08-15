Öfkeli baba geri döndü! Tatilimi mahvettiniz

MURAT ÖZTEKİN - Yönetmen koltuğunda bu defa Timo Tjahjanto’nun oturduğu eserin oyuncu kadrosunda Odenkirk’ün yanı sıra Connie Nielsen, John Ortiz, Colin Hanks, Christopher Lloyd ve Sharon Stone gibi isimler yer alıyor.

SUÇ TATİLİ

Yeni hikâyede Rus mafyasıyla kapışmasının üzerinden üç-dört yıl geçen Hutch, suç örgütüne olan 30 milyon dolarlık borç yüzünden kirli işlerden yakasını kurtaramamıştır. Tabii, bu esnada eşi ve iki çocuğundan uzak kalır. Bunu telafi etmek isteyen Hutch, ani bir kararla ailesiyle birlikte tatile çıkar. Ancak gittikleri yer suçluların membaıdır! Bir lunaparkta serserilerle kapışan Hutch, garip bir suç patroniçesini karşısında bulur!

“Önemsiz Biri” bu ikinci halkasında yine meraklılarına hitap eden, bol kanlı aksiyon sahneleri vadediyor. Yaz konseptine has olarak dizayn edilen “hafif” eserde, Sharon Stone eksantrik bir suçlu karakteriyle karşımıza çıkıyor. Rapçi RZA de oyuncu kadrosunda yer alıyor.