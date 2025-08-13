Robotla birlikte sahne alacak! Yapay zeka mizahı tiyatro sahnesinde

MURAT ÖZTEKİN - Eser hakkında Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan sanatçı Uzunöner, oyun boyunca sahnede yanında durağan bir robot figürü olacağını ve yapay zekâyla birlikte performans sergileyeceklerini ifade ediyor. Uzunöner “Yapay zekâ bir tiyatro oyuncusu gibi eserin metnine sadık kalarak performans sergileyecek ama doğaçlama yapacağı anlar da olacak. Açıkçası bu kısımlarda yapay zekânın söyleyecekleri bizim için de sürpriz olacak. Provalarımız çok keyifli geçiyor. Yapay zekânın tiyatro sahnesinde bu şekilde kullanılması dünyada bir ilk” diyor.

TİYATRO, GÜNÜMÜZÜ YAKALAMALI

Tiyatronun günümüzü yakalamak zorunda olduğunu kaydeden Barbaros Uzunöner “Biz sahnede genç nesli yakalamak için yenilik peşindeyiz. İnsanlar artık yapay zekâyı dertleşmek için bile kullanabiliyor. Bu yüzden teknolojiyi tiyatronun içine katarak bir yenilik oluşturmak istedik. Öte yandan yapay zekânın dikkat çekici bir mizahı var. Oyunu hazırlarken bunu da göz önünde bulundurduk. Eserin metnini ben kaleme aldım ama yapay zekânın büyük katkıları oldu. Metne son şeklini vermeden evvel yapay zekâya sınırsız özgürlük verdim. Çünkü yapay zekâya doğru soruları sorabilirseniz size inanılmaz şeyler katabiliyor” diye konuşuyor.

Peki yapay zekânın tiyatro performansı nasıl? Yapay zekânın bir oyuncu gibi ifadeler kullandığını dile getiren Uzunöner, buna rağmen algoritmanın doğaçlama yaptığı anlarda bazen seyircinin ilgisini çeken şeyler bulmakta zorlandığını, bazen de “uç ifadeler” kullandığını söylüyor. Uzunöner, bu sebeple yapay zekâyı gerçek bir oyuncu gibi daha ziyade metne sadık kalacak şekilde kurguladıklarını ifade ediyor.

“Yapay Zekâ ve Sivri Zekâ” adlı oyun, İstanbul’daki Bu Tiyatro’da sahneledikten sonra Anadolu’da seyirciyle buluşacak.