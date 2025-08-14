Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'nin 24. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti'nin 24. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'i eleştiren Erdoğan, "Beyefendi rahatsız olmuş, onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenirken biz işimize bakacağız." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de “Aydınlığa açık, karanlığa kapalı” sloganıyla yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Erdoğan’ın katılacağı Ankara’daki törende partiye katılımlar yaşanacak. CHP’den Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İyi Parti’den Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ve Kastamonu Bozkurt’tan bağımsız olarak belediye başkanı seçilen Muammer Yanak, AK Parti’ye katılacak. 

🔴CANLI—ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan her bir kardeşimiz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kader birlikteliği yaptığımız kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Bu yola kalbiyle birlikte, emeğini duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Bugün gücünü ve cesaretini milletimizden alan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

AK Parti Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vurdu.

Özel çiçek aranjmanı göndermek suretiyle büyük nezaket örneği sergileyen MHP'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan genel başkanlara teşekkürlerimi iletiyorum.

24. yaşımızı kutladığımız bu müstesna günümüzde AK Parti ailesinin yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşaası mücadelesine destek olmak için aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor ve hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Rozetlerini takacağımız belediye başkanlarını canı gönülden tebrik ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Dünden beri ahlaksızca her türlü insani değeri ayaklar altına alıp, AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuş, sağa sola pislik atıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için kendi evlerinden gelen kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

Bu şahıs partisindeki insanları da hedef alıyor. Uzaktan kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil hızla psikiyatrinin konusu haline gelmektedir. Hiçbir zaman unutmasın; medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlere bu güne kadar boyun eğmedik, eğmeyiz.

Beyefendi rahatsız olmuş, onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenirken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz ve sevimsiz siyasetin çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. Kim ne derse desin, AK Parti düne göre daha güçlüdür.

Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları aralandı. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, 24 yıl önce yepyeni bir yol açtık. Milletimizin desteğiyle 14 Ağustos'tan bu güne kadar bize umut bağlayanların umutlarını çoğalttık, güçlendirdik. Tarihi bir yatırım, eser-hizmet seferberliğiyle mührümüzü vurduk.

Ayrıntılar geliyor...

