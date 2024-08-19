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Oğuzhan Koç: Yılmaz Erdoğan'a çok dua ederim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oğuzhan Koç: Yılmaz Erdoğan&#039;a çok dua ederim

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatçı Oğuzhan Koç önceki gece sevenleriyle buluştu. Koç, konser sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile birlikte sorularımızı cevapladı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Birçok sanatçının Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde sahne almak istediğini söyleyen Koç “Bütün Şehir festivale koşup geliyor. Sahnenin heybeti de insana kendini geliştirme imkanı tanıyor. Geçen sene 110 bin kişiye şarkı söyledim. Belki böyle bir kalabalığı ömrü hayatım boyunca bir daha herhâlde göremem” diye konuştu.

Oğuzhan Koç: Yılmaz Erdoğan'a çok dua ederim - 1. Resim

HAYATTA TESADÜF YOK

“Güldür Güldür” ile tiyatro sahnesinde ünlenmesine rağmen yedi yaşından beri müzik eğitimi aldığı söyleyen Koç “Aslında tiyatro biraz tesadüf gibi oldu. Bizim Eser (Yenenler) vasıtasıyla Yılmaz (Erdoğan) ağabeyle tanıştım. Anlattı, öğretti. Bir baktım TV’de skeç yazıyorum, oynuyorum. Ben Yılmaz ağabeye çok dua ederim. Şimdi ilk yazdığım şarkılara bakıyorum; çok çiğler. BKM tedrisatından geçince daha çok okumaya ve daha çok yazmaya başladım. Onlar da eserlerime yansıdı. Zaten bizim BKM’de her hafta ödevlerimiz vardı. Üç kitap okuyup özetleriyle gelirdik. Kitap okuyunca kötü bir söz yazdığını görüp yırtıp atıyorsunuz. O yüzden aslında hayatta hiçbir şey tesadüf değilmiş. Tiyatronun bir sebebi varmış yani” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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