Türk İslam desenlerinden dijital eser doğdu: 'Sonsuzluk Kapıları' yedi asırlık medresede

Türkiye’deki mimari eserlerde yer alan tarihî çinilerin desenleri dijital sanatla buluştu. Sanatçı Hakan Yılmaz, korunmasından endişe duyduğu çinilerin günümüzün estetik dünyasında var olmasını istediğini söyledi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Geleneksel sanatların sonsuz düzendeki desenleri, yedi asırlık medresede canlandı. Sanatçı Hakan Yılmaz’ın Seyd Ahmet’le birlikte meydana getirdiği “Sonsuzluk Kapıları” adlı dijital sergi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı olan Erzurum’daki Yakutiye Medresesi’nde açıldı.

Daha önce New York Metropolitan Müzesi ve Dubai’deki tarihî mekânlarda görülen sergi, bu defa 1310 yılında yapılan İlhanlı eserinde ortaya çıktı.

Geceleri tecrübe edilen sergi hakkında sorularımızı cevaplayan sanatçı Hakan Yılmaz, Türkiye’deki tarihî çinilerin başına daha önceleri kötü şeyler geldiğini görüp çalışmaya başladıklarını ve çinilerin günümüzün estetik dünyasının içerisinde var olmasını istediklerini söyledi.

EBEDİYETE DAİR 55 DESEN

Çalışmasının detaylarını anlatan sanatçı Yılmaz “Aslında fiziki olarak korunmasından endişe duyduğumuz geleneksel Türk çinilerinin fotoğraflarını çekerek dijital ortamda arşivledik. En eskisi 14. yüzyıla uzanan mimari eserlerdeki bu çinilerde yer alan sonsuz düzlemdeki 55 ana geometrik deseni seçtik. Kimilerinde Selçuklu etkisi, kimilerinde ise Endülüs tesiri vardı. Topkapı Sarayı, Sultanahmed Camii, Bursa Yeşil Cami ve Ayasofya’daki çini süslemelerinden ilhamlar aldık. Sonra da bunları yeni nesillerin ilgisini çekebilecek bir forma yani dijital sanat eserlerine dönüştürdük. Halka açık alanlarda sergileyerek bu kültürel mirası insanlarla tanıştırmaya çalışıyoruz. Bu, geleneksel Türk sanatlarını modernize etmeye çabaladığım eserlerimden sadece biri...” diye konuştu.

Çalışmanın Yakutiye Medresesi’nde sergilenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz “Aslında böylece ait olduğu yere yeniden koyuyoruz. Çalışmalar tarihî dokuyla birleştiğinde estetiğini daha iyi yansıtıyor” dedi.

TAÇ KAPI YANINDA AKIYORLAR

Dokuz gün boyunca devam edecek serginin küratörü İsmail Erdoğan ise “Burada birçok dijital eserden farklı olarak geleneğin geleceğe taşınmasına dair bir dert var. Eserde başta çinilerdekiler olmak üzere geleneksel motiflerimiz bir kapı formu üzerinden sonsuzluk üzerine fikir veriyor. Sergi Yakutiye Medresesi’nin abidevi taç kapısının sağında ve solunda geceleri akıyor. Taç kapı ile dijital eserin söylediği şey ise aynı. Çünkü ikisinde de benzer geometrik desenler var. Burada ecdadımızın asırlarca yaptığı şeyi dijital sanatla gerçekleştirmiş oluyoruz” diyor.

KÜLTÜR YOLU ÇOK RENKLİ

25 Ağustos’a kadar devam edecek Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde konserler, sergiler ve söyleşilerin de olduğu çok sayıda faaliyet yapılıyor. Albayrak grubunun “Besmele-i Şerif” hat sergisi ve “Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs” de onlardan bazıları…