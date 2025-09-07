Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı
Arkeoloji, Tarih, Bafra, Samsun, Kazı, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de başlatılan arkeolojik kazılarda sarnıç, mabet, basamaklı tünel gibi yapılar ortaya çıkarıldı. Turistik ziyarete hazırlanan kaledeki kazılar Helenistik dönemden bugüne ışık tutuyor.

Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator tarafından yaptırılan Bafra ilçesindeki Asarkale, bölgenin tarihi noktaları arasında dikkat çekiyor.  

Geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılar, Helenistik devirlerden Selçuklulara kadar uzanıyor.

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 1. Resim

Samsun Arkeoloji Müzesi Müdürü Kenan Sürül'ün kazı başkanı olduğu alanda Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) 9 öğretim üyesi ile 10 doktora ve yüksek lisans öğrencisi görev alıyor.

Kazı ekibi kalenin surlarını, sarnıçlarını, mabedini, basamaklı tünellerini ve komuta odalarını gün yüzüne çıkardıklarını açıkladı. 

"BURADA AÇIK HAVA KUTSAL MABEDİ BULUNDU"

OMÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazının danışmanı Doç. Dr. Kasım Oyarçin, şöyle konuştu:

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 2. Resim

"Asarkale'de 2 sarnıç, bir hapishane, bir fırın, kalede kullanılan mekanları ortaya çıkardık. Kazıların devamında basamaklı tünelin çıkışını bulmaya çalışıyoruz. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Böyle devam ederse kale içindeki birçok yapıyı kısa sürede ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Asarkale'de ilk insan izlerinin Pontus Krallığı dönemine ait olduğunu sanıyorduk ama burada açık hava kutsal mabedi bulundu. Bu kutsal alan milattan önce 5. yüzyıla tarihleniyor ve Kızılırmak kenarındaki Paflagonya Kaya Mezarları ile eş dönem. O dönemde insanlar burayı yerleşim yeri olarak kullanmışlar ama Asarkale'nin kale olarak kullanımı Pontus Kralı VI. Mithradates Eupator döneminde başlıyor."

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 3. Resim

150'YE YAKIN YANMIŞ GÜLLE ÇIKARILDI

Bizans ile Pontus arasındaki savaşta Mithradates'in yenilmesiyle kalenin uzun süre kullanılmadığını belirten Oyarçin, şunları kaydetti:

"Bizans döneminde kale yeniden yerleşim görüyor. Daha sonra Selçuklular döneminde de kullanılıyor. Kale, Kızılırmak'a 45 derecelik açıyla yükseliyor ve ticaretin kontrol edildiği bir noktada yer alıyor, ayrıca tarım arazilerinin denetimi açısından da önemli. Kale içindeki açık hava kutsal mabedi, kale yapımından 400 yıl önce kullanılmış bir tapınak. Kazılarda çok sayıda gülle, ok ucu ve sikke bulundu. Bir yangın nedeniyle 150'ye yakın gülle yanmış halde çıkarıldı."

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 4. Resim

Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Sorumlusu Hasan Dikmen ise çalışmalara bitki temizliğiyle başladıklarını belirterek, "Asarkale'yi hızlı şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yıl içinde mimari yapının büyük bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Kale surlarının yeniden inşası için restorasyon çalışmalarına önümüzdeki ay başlamayı planlıyoruz. Geçici restorasyonla kazılardaki duvarların yıkılmamasını sağlayacağız." diye konuştu.

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 5. Resim

Onlarca yanmış gülle bulundu! Tarihi kalenin saklı yapıları ortaya çıkarıldı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ'da inanılmaz ölüm! Yarım saat arayla 2 defa araba çarptıHusiler, İsrail'in Ramon Havalimanı'nı vurdu! Yüzlerce yerleşimci sığınaklara kaçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gören bir daha bakıyor... 224 yıldır bozulmadan korunan Başçavuşoğlu Camii dikkat çekti - Kültür - SanatGören bir daha bakıyor! 224 yıldır bozulmadan korunduAraştırmacıların gözü burada: Hititlerden önce yaşayan halkın izi bulundu - Kültür - SanatAnadolunun kayıp topluluğunun izi Nerik'te bulunduAskeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri oldu! Eseriyle şehrin tarihini aydınlatıyor - Kültür - SanatAskeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri olduKlasik sanatlar Avrupa'da! Belçika'da açılan sergi büyük ilgi gördü - Kültür - SanatKlasik sanatlara Avrupa'da büyük ilgiAğaç dikerken Roma burjuvasını buldu! Halı gibi dokunan mozaikte ilginç detaylar ortaya çıktı - Kültür - SanatAğaç dikerken Roma burjuvasını bulduFinalistler belli oldu! Altın Koza'da 10 dökümanter film yarışacak - Kültür - SanatFinalistler belli oldu! Altın Koza'da 10 dökümanter film yarışacak
Sonraki Haber Yükleniyor...