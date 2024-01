Rafadan Tayfa 4 Hayrimatör gişe liderliğini koruyor

10 Ocak 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:50

TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa serisi, 4. filmi Hayrimatör seyirciden tam not alarak gişedeki liderliğiyle yoluna devam ediyor. Çocukların en sevdiği karakterlerden olan Hayri üzerinden kurgulanan hikayede, bilim ve kültür, ortak değerler bir arada veriliyor. "Gelmiş Geçmiş En DEV Macera" sloganıyla yayınlanan Hayrimatör'de Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktarılıyor. Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'ten oluşan tayfayı zorlu bir görev bekliyor. Ajan ve adamları tarafından kontrolden çıkarılan Hayrimatör’ü kurtarmak için harekete geçen Rafadan Tayfa ekibinin hikayesi aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Filmin yönetmenliğini, serinin diğer üç filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Fidan aynı zamanda filmin müziklerine de imza attı. Yapımın senaryosunu ise Arzu Yurtseven kaleme aldı.

Filmin galasında konuşan yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, Rafadan Tayfa'daki Hayri karakterinin Türkiye'nin en çok sevilen karakteri olduğuna vurgu yapmıştı. Fidan, "Biz animasyon alanında bütün rekorların sahibi bir yapım şirketi olarak göğsümüzde büyük bir gurur var. Tabii omuzlarımızda da büyük bir yük var. Bu da içeriğinde her harfini, görselde her karesini, müziğinde her notasını daha ileri bir noktaya taşımak. Gerçekten bu filmde biz animasyon kalitesinde çıtayı çok daha yukarılara çıkardık. Bugün Türkiye'de, dün tüm Avrupa'da arkadaşlarımızla buluştuk. Rafadan Tayfa kuşaklar arasında bir köprü. O yüzden anne babaların da arkadaşlarımızla aynı heyecanı yaşayabileceği bir film."