Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı

10 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 17:42

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, bugünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Uçar, "Birkaç mevkide daha transfer yapmamız gerekiyor. O konuda bir sıkıntı yok. İsim verince futbolcuları ve kulüpleri zor durumda bırakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

FERNANDO SANTOS İLK İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımla beraber ilk antrenmanında katıldı.

Portekizli hoca ve yardımcıları basın mensuplarına kartal pozu vererek selam verdi.

Santos ile konuştuklarını belirten Feyyaz Uçar, Her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Duruma göre karar verecektir. Hocanın her kararına saygılıyız. Kadro dışı olan oyuncularla ilgili tekliflere açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

SERDAR TOPRAKTEPE EKİPTE OLACAK

Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'un ekibinde yer alacağını belirterek, "Fernando Santos bize bir jest yaptı. Serdar hocamızın ekibinde yer alabileceğini söyledi. A takımda yardımcı hocalardan biri olarak devam edecek. Performans antrenörümüz Miguel de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma ile ilgili çıkan dedikodulara da değinen Uçar, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." dedi.