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    Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, bugün yapılan idman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Eski futbolcuları Ricardo Quaresma'nın geri döneceği iddialarına da değinen Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı da duyurdu.

    Feyyaz Uçar, Fernando Santos&#039;un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, bugünkü idman öncesi açıklamalarda bulundu.

    Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Uçar, "Birkaç mevkide daha transfer yapmamız gerekiyor. O konuda bir sıkıntı yok. İsim verince futbolcuları ve kulüpleri zor durumda bırakıyoruz. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

    Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı

    FERNANDO SANTOS İLK İDMANA ÇIKTI

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımla beraber ilk antrenmanında katıldı.

    Portekizli hoca ve yardımcıları basın mensuplarına kartal pozu vererek selam verdi.

    Santos ile konuştuklarını belirten Feyyaz Uçar, Her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Duruma göre karar verecektir. Hocanın her kararına saygılıyız. Kadro dışı olan oyuncularla ilgili tekliflere açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

    Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı

    SERDAR TOPRAKTEPE EKİPTE OLACAK

    Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe'nin Fernando Santos'un ekibinde yer alacağını belirterek, "Fernando Santos bize bir jest yaptı. Serdar hocamızın ekibinde yer alabileceğini söyledi. A takımda yardımcı hocalardan biri olarak devam edecek. Performans antrenörümüz Miguel de yer alacak." ifadelerini kullandı.

    Ricardo Quaresma ile ilgili çıkan dedikodulara da değinen Uçar, "Şu anda daha öncelikli konularımız var. Hocamızın böyle bir düşüncesi ve tasarrufu varsa mutlaka değerlendiririz." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş
    Haberler > Spor > Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un ekibinde olacak Türk hocayı açıkladı
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