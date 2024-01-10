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    ECB Başkan Yardımcısı itiraf etti, 'Avrupa resesyonla karşı karşıya'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ekonomik büyümenin sıfıra vurduğu Avrupa Birliği'nde kaygılar artıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nin zayıf büyüme ve olası resesyonla karşı karşıya olduğunu söyledi.

    ECB Başkan Yardımcısı itiraf etti, &#039;Avrupa resesyonla karşı karşıya&#039;
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Madrid'de Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. De Guindos, göstergelerin 2023'ün ikinci yarısında teknik bir resesyon olasılığını teyit ettiğini söyledi.

    ECB'nin gelecek dönem faiz politikalarına ilişkin yorum yapmayan de Guindos, gelen verilerin belirsizliğini koruduğuna ve beklentilerin aşağı yönlü olduğuna vurgu yaptı.

    AVRUPA, GEÇEN ÇEYREKTE RESESYONA GİRMİŞ OLABİLİR

    Euro Bölgesi'nin geçen çeyrekte resesyona girmiş olabileceğini ve beklentilerin zayıf kalmaya devam ettiğini belirten de Guindos, şunları söyledi:

    "Enflasyonda son dönemde görülen hızlı yavaşlama artık duraklayabilir. Euro Bölgesi büyümesi 2023'ün büyük bölümünde sıfırın iki ucunda seyrediyor. Bu durum ECB'nin hedefini yıllardır aşan ve politika yapıcıları geçen yıl faiz oranlarını rekor seviyelere yükseltmeye zorlayan enflasyonu soğutmaya yardımcı oluyor."

    ECB'DEN 2024'TE EN AZ 5 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

    Piyasalar, bu yıl ECB'den en az beş faiz indirimi bekliyor. Yatırımcılara göre faiz indirimi için ilk hamle mart ya da nisan ayında yapılacak.

    Avrupa Birliği'nde enflasyon 2023 yılını yüzde 2,9 oranında tamamladı. ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise gelecek yıl ulaşması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Euro BölgesiAvrupaEcbResesyon
    Haberler > Ekonomi > ECB Başkan Yardımcısı itiraf etti, 'Avrupa resesyonla karşı karşıya'
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