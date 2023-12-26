Bakan Bolat'tan 'AB ile vize serbestisi' açıklaması!

26 Aralık 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 13:20

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Bolat, Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin soruları cevapladı. AB ile ilgili ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkat çeken değinen Bolat, vize serbestisi sorununun yerel seçimlerin ardından ele alınmasının beklendiğini belirtti.

Seçim öncesinde Borsa İstanbul'a müdahale yapıldığını belirten Bolat, seçim sonrasında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ekonomik iş birliği çağrısı yapıldığını aktardı.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE TEMASLARIMIZ ARTTI"

Bakan Bolat'ın Avrupa Birliği ile ticari ilişkilere ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

"AB ile temaslarımız arttı. Almanya kilit ülkeydi ve AB Komisyonu’na bastırdı. Avrupa’nın iş çevreleri Türkiye ile çalışmak istiyor. Lojistik konumu açısından Türkiye’yi önemli bir üst olarak görüyorlar. Türkiye imalat sanayi ile Avrupa imalat sanayi arasında ciddi bir entegrasyon var."

"VİZE SERBESTİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ SEÇİMDEN SONRA"

Bolat, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Gümrük Birliği süreci ile de bilgi vererek şöyle konuştu:

"Gümrük Birliği ile ilgili müzakereler sırasında görünmez bir el gündeme girdi ve Komisyon, 'bekle gör' moduna geçti. Vize serbestisi konusu seçimden sonra netleşecek. Vize, zaten Ankara anlaşmasına göre Türk vatandaşlarına verilmesi gereken bir haktı. Bize bir türlü vize serbestisini vermek istemediler. 'Türkiye’den 72 beklentimiz var' dediler 67 hüküm yapıldı, terörle ilgili serbestlik istediler. Biz Türkiye'yiz. Terör sorunu yaşıyoruz. Bu yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Sınırların ötesinden gelinmesini kesmek için çalışmalarımız sürüyor.

"KAFE VE RESTORANLARA DÜZENLEME YAPILDI"

Pandeminin ilk aylarında hizmet sektörü ağır bir bedel ödedi. Daha sonra 2021'de yer yer kapatmalar oldu. Karantinada içe kapılmaktan sonra, sosyal hayatın içine doğru evrildi. Aşırı talep de çok rahat zam yapma alışkanlığına dönüştü. Tüketici Fiyatları Endeksimizde bir yıllık fiyat artışı oranı yüzde 61,90 ama gıda piyasalarında yüzde 75'in üzerinde. Hizmet sektörüne bakıyoruz yüzde 90'larda, bu kabul edilebilir bir durum değil.

Müşteri geliyor diye keyfi zam yapma olayı var. İş öyle bir noktaya geldi ki menülerde bile fiyat yazılmıyor. Hesap geldiği zaman kavga, gürültü ve anlaşmazlıklar arttı. Bakanlığımıza çok şikayetler geliyor. Biz de hayatın içindeyiz, bu durumları görüyoruz. Hemen bu fiyat etiket yönetmeliğinde bir değişiklik yaparak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere; lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yerlerde menüde yer alan ürünlerin kapının önünde ve masaların üzerinde görülebilir bir şekilde yer almasını sağladık.

"KİŞİ BAŞI GELİR 12 BİN 500 DOLARA ULAŞACAK"

Güçlü bir ekonomimiz var. İçeride ve dünyada büyük sıkıntılar olmasına rağmen kısa bir sürede ayağa dikilip güçlenmeye devam edebiliyoruz. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü, dünya üretimi durgunlaştı. Biz bir de 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız 6 Şubat depremleri ile büyük bir sarsıntı yaşadık, 51 bin kardeşimizi kaybettik. Büyük yıkımlar oldu. Ama buna rağmen Türkiye, ilk 9 ayda yüzde 4,7 ortalama büyüme sağladı. Çin ve Hindistan bile bu rakamlar civarında, Avrupa'da yüzde sıfır civarında. Dış ticaret açığımız ve cari açığımız gerilemeye başladı. İthalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre gerileme var. İhracatımızda ise aynı dönemde artış sağlayarak ilerledik."

"11 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI TÜRK LİRASI İLE YAPTIK"

Bakan Bolat'ın kendisine yöneltilen diğer sorulara verdiği cevaplar şöyle:

"Yerel paralarla ticaret yaygınlaşıyor. 11 milyar dolarlık ihracatı milli paramız ile yapıyoruz. Emisyon ticaret sistemi hazırlıkları yapılıyor. Kişi başı milli gelir 12 bin 500 dolara yükselecek.

"GÜMRÜKLERİMİZİ YENİLİYORUZ"

Mal ve hizmet ihracatımızla birlikte toplam 770 milyar dolar dış ticareti olan bir ülkeyiz. Geçtiği sınırlar da gümrüklerimiz. Gümrüklerimiz kendisini sürekli yeniliyor. İftihar ediyoruz. Kaçak eşya ya da uyuşturucuyla mücadele temel görevimiz. Yakalamalarımızda geçen yıla göre yüzde 96 artış oldu. Personelde yaş sınırı 70’e yükseltildi. Gümrüklerimizi daha fazla güçlendirmek istiyoruz. Ardahan’da Türközü, Gürcistan’a açılan Sarp’ı rahatlattı. Trakya’da Pazarkule’yi açtık. Kapıkule ve İpsala’da gurbetçilerimiz bu yıl hiç sıkıntı görmediler. Personel sayısını 2-3 katına çıkardık."