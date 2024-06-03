Sait Faik Armağanı Barlas Özarıkça’nın... “Hay” adlı eseriyle aldı

Türk edebiyatının usta kalemi Sait Faik Abasıyanık’ın hatırasına her sene bir hikâyeciye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 70.si, “Hay (Metinlerarası Kitap)” adlı eseriyle Barlas Özarıkça’nın oldu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen armağanın ödül töreni geçtiğimiz günlerde İş Kulelerinde yapıldı.

Ödüle layık görülen Barlas Özarıkça konuşmasında, kendisine edebiyat sevgisini aşılayan yazarın Sait Faik olduğunu ve isminin onunkiyle bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali de “Bu ödül, edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı sunmamıza vesile oluyor” dedi.

"ALTIN SAFRAN'DA" ÖDÜL GECESİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Leyla Dizdar Kültür Merkezinde önceki gece yapılan törende, “Uluslararası Uzun Metraj” kategorisinde “En İyi Belgesel Film Ödülü”nü “Bir Gün, 365 Saat” ile yönetmen Eylem Kaftan aldı.

Bu kategoride “Jüri Özel Ödülü”nü “Tanya, Summer, Winter” ile yönetmen Aleksander Avilov kazandı. Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü ise sinema eleştirmeni Atilla Dorsay’a takdim edildi.