Sanatçılara mesleki standart, ilginç maddeler var

31 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 09:10

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’deki sanatçılara meslek standartları geldi… Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Eyüp Musiki Vakfı arasından imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde “şarkıcı”, “çalgıcı” ve “koro şefi” mesleklerinin ulusal meslek standartları ortaya kondu.

“ŞARKICI SESLENDİRME ÖNCESİ SESİNİ ISITMALI”

Resmî Gazete’de yayımlanan standartlarda enteresan ifadeler de yer aldı. Mesela “şarkıcı” mesleğine dair bilgiler arasında; şarkıcının, beslenmesini ve uyku düzenini etkinlik tarihini gözeterek ayarlaması, ses organlarını harekete geçirmek/canlandırmak ve sesini ısıtmak için eseri seslendirme öncesinde egzersizler yapması sıralandı. Çalgıcılığın mesleki bilgi ve uygulama becerileri arasında ise incelediği eserler arasından etkinliğin süresini gözeterek çalacağı eserleri seçmesi, çalgısının ve ekipmanlarının türüne göre bakımını yapması, mesleki çalgı türüne göre fiziki ve teknik egzersizler yapması sayıldı.

Mesleki standartların nitelikli insan kaynağının oluşması için ortaya konduğu belirtiliyor.