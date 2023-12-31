Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sanatçılara mesleki standart, ilginç maddeler var

    Her önüne gelenin “sanatçıyım” diyerek ortaya çıkması “Kim sanatçı?” tartışmasını alevlendirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Eyüp Musiki Vakfı, kimin sanatçı olmadığına yönelik standartlar belirledi.

    Sanatçılara mesleki standart, ilginç maddeler var
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Türkiye’deki sanatçılara meslek standartları geldi… Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Eyüp Musiki Vakfı arasından imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde “şarkıcı”, “çalgıcı” ve “koro şefi” mesleklerinin ulusal meslek standartları ortaya kondu. 

    “ŞARKICI SESLENDİRME ÖNCESİ SESİNİ ISITMALI”

    Resmî Gazete’de yayımlanan standartlarda enteresan ifadeler de yer aldı. Mesela “şarkıcı” mesleğine dair bilgiler arasında; şarkıcının, beslenmesini ve uyku düzenini etkinlik tarihini gözeterek ayarlaması, ses organlarını harekete geçirmek/canlandırmak ve sesini ısıtmak için eseri seslendirme öncesinde egzersizler yapması sıralandı. Çalgıcılığın mesleki bilgi ve uygulama becerileri arasında ise incelediği eserler arasından etkinliğin süresini gözeterek çalacağı eserleri seçmesi, çalgısının ve ekipmanlarının türüne göre bakımını yapması, mesleki çalgı türüne göre fiziki ve teknik egzersizler yapması sayıldı. 
    Mesleki standartların nitelikli insan kaynağının oluşması için ortaya konduğu belirtiliyor. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeslekSanat
    Haberler > Kültür - Sanat > Sanatçılara mesleki standart, ilginç maddeler var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yenilikçi matbaadan nadide kitaplar - Kültür - SanatYenilikçi matbaadan nadide kitaplarOsmanlı ruhunu kristal vazo gibi taşıdı - Kültür - SanatOsmanlı ruhunu kristal vazo gibi taşıdıKöpeklerin efendisi - Kültür - SanatKöpeklerin efendisi'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!' - Kültür - Sanat'Heykelleri verin bize, sergiler açalım size!'1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı? - Kültür - Sanat1 Ocak 2024 Pazartesi günü müzeler açık mı?Ünlü trompetçi İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyor - Kültür - SanatÜnlü trompetçi İbrahim Maalouf İstanbul'a geliyorGazze’de tarihî miras da yok ediliyor - Kültür - SanatGazze’de tarihî miras da yok ediliyorFilistin’deki problemin kaynağı halk değil devletler - Kültür - SanatFilistin’deki problemin kaynağı halk değil devletlerHaftanın kitapları - Kültür - SanatHaftanın kitaplarıEdebiyat festivalinde bir Filistin var! - Kültür - SanatEdebiyat festivalinde bir Filistin var!
    Sonraki Haber Yükleniyor...