Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

Topkapı Sarayı’nda Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümâyun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita adıyla 5 ayrı ihtisas müzesi kuruldu. 10 binden fazla eserin yer aldığı müzeler, Osmanlı zevkini ve sanatlarını gözler önüne seriyor.

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Yaklaşık dört asır boyunca Osmanlının kalbinin attığı yer olan Topkapı Sarayı, imparatorluğun ihtişamını bugüne taşıyor. Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a vurduğu mühürle yükselen saray, eşsiz sanat eserleri ve kıymetli nesneleri barındırıyor. Dünyanın en büyük müze saraylarından biri olan ve envanterinde 200 bin taşınabilir eser yer alan Topkapı’nın saklı hazineleri bir bir gün yüzüne çıkarılıyor.

BEŞ İHTİSAS MÜZESİ AÇILIYOR

Topkapı’nın birinci avlusunda yer alan Darphane-i Âmire binaları, restorasyon ve yeniden fonksiyonlandırma çalışmalarının ardından yeni müzelerle kültür adasına dönüştürüldü.

Osmanlı Devleti’nde para basımının yapıldığı yapılar Cumhuriyet devrinde atıl hâlde kalmış, bazıları ise yok olmaya yüz tutmuştu. Millî Saraylar tarafından 2019’dan beri yapılan çalışmalar neticesinde binalar orijinal mimarisi korunarak ayağa kaldırıldı.

10 BİN ESER SERGİLENECEK

Burada Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümâyun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita adıyla 5 ayrı ihtisas müzesi kuruldu. 17 bin metrekarelik sahada yer alan müzelerde, 7. asırdan 20. yüzyıla uzanan 10 bin 300 eser yer alıyor. Bunlardan bir kısmı ilk defa teşhir ediliyor.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Müzeler 24 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenden sonra pazar gününden itibaren genel ziyaretçiyle buluşacak. Biz de açılış öncesi müzeleri gezdik…

PORSELEN MÜZESİ ÂDETA BÜYÜLÜYOR

19 sergi salonundan meydana gelen Porselen Müzesi, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan beş bin eserlik koleksiyonuyla bu kategoride dünyadaki en zengin müzeler arasına giriyor. Daha ziyade Çin, Japonya ve Avrupa mamulü eserlerin yer aldığı müzede sarayın sofra kültürüne ışık tutuluyor.

Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

Burada, Sultan Abdülhamid’in yemek takımı gibi çok özel porselenlere de yer veriliyor. 1450 yılında Vietnam’ın Chu Dau atölyelerinde üretilen Annam Vazosu da onlardan biri oluyor.

KIYMETLİ HATLAR BİR ARADA

Hat müzesi ise Topkapı’daki kıymetli yazı hazinelerini açığa çıkarıyor. İki bin hat eserinin sergilendiği müzede, Osmanlıda başka bir estetiğe bürünen hattın 15. asırdan 20. asra yolculuğu gözler önüne seriliyor.

Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisârî, Hafız Osman ve Kazasker Mustafa İzzet gibi hat üstatlarının paha biçilemez eserlerinin öne çıktığı müzede; Mushaf-ı şerifler, hilyeler, fermanlar, beratlar ve niceleri bulunuyor. Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülhamid gibi sanatçı padişahlar tarafından yazılan eserler de Osmanlıdaki yüksek sanat merakını ortaya koyuyor.

Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

Esliha-i Hümâyun’da ise 2 bin 500 silah yer alıyor. Müzenin gözdesi ise Fatih Sultan Mehmed’e ait kılıç ve zırhlı gömlek… Diğer müzelerdeki 500 endüstri objesi ve 110 haritadan oluşan seçki, saray koleksiyonlarının sanat, bilim, askerî tarih ve üretim kültürü bakımından taşıdığı çeşitliliği yansıtıyor.

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Yılda yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin gezdiği sarayın, yeni bölümlerle birlikte daha fazla ziyaretçiyi çekmesi bekleniyor.

Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

TOPKAPI’YI GEZMEK ARTIK 6 SAAT DAHA UZUN

Topkapı Sarayı’nda açıklama yapan Millî Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Darphane-i Âmire grubunda yürütülen 7 senelik çalışmanın meyvesini aldıklarını ve bir müze adasını dünya kültürel miras haritasına kazandırdıklarını söyledi.

Bu yapılarda “inanılmaz önemli koleksiyonları” bünyesinde barındıran müzeler kurduklarını kaydeden Yıldız, Millî Saraylar Bilim Kurulu’nun yanı sıra yurt dışından çok kıymetli uzmanlarla çalıştıklarını, özellikle Porselen Müzesi’nin dünyada mühim bir yere sahip olacağını ifade etti.

Sarayda 5 yeni müze kapılarını açıyor: Topkapı’ya kültür adası

Yıldız, yeni müzeler sayesinde artık ziyaretçilerin Topkapı Sarayı’nda 6 saat daha fazla vakit geçireceğini anlattı. Sanatçılara müjde de veren Yıldız “Darphane müzeler grubunun yanında bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebileceği iki galeriyi de kültür sanat dünyasına armağan ediyoruz” dedi.

Yıldız, Millî Saraylar Araştırma Merkezi’ne ait mekânı da hayata geçirdikerini, Topkapı Sarayı’na ait el yazmalarını yakında burada araştırmacılara sunacaklarını sözlerine ilave etti.

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