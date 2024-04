Scorsese DiCaprio'yu bırakmadı! Sinatra'yı Leonardo oynayacak

Usta yönetmen Martin Scorsese yeni bir biyografik filmle beyazperdeye hazırlanıyor. Şarkıcı ve aktör Frank Sinatra’yı anlatacağı filmde Leonardo DiCaprio başrolde olacak. Jennifer Lawrence da Sinatra’nın eşi rolüyle kadroda yer alıyor.

Variety'nin haberine göre, proje şu anda stüdyoların ilgisini çeken yapımlar arasında. Ancak Sinatra’nın kızı Tina Sinatra’dan izin alınması gerekiyor. Çünkü telif hakları onun kontrolünde.

Martin Scorsese için bu film Leonardo DiCaprio'yla yedinci ortak projeleri olacak. Daha evvel Gangs of New York, Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street ve 2023'te vizyona giren Killers of the Flower Moon'da birlikte çalışmışlardı.

Scorsese'nin planında Sinatra biyografisinden önce yılın sonuna doğru çekeceği Hazreti İsa projesi var. Yarı belgesel türündeki Life of Jesus filmi sonrasında yeni projesine başlayacak.