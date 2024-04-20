Ünlü yönetmen Shyamalan'dan yeni film: Trap

M. Night Shyamalan'dan uzun zaman sonra yeni filminin fragmanı geldi. Trap (Kapan) filmindeki Josh Hartnett'in yeni rolü hayranlarını çılgına çevirdi.

M. Night Shyamalan'ın yönettiği korku gerilim filmi "Trap" (Kapan) ile beyazperdeye geri dönüyor.

9 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin başrolü Josh Hartnett, genç kızına bir pop konserinde eşlik eden ilgili bir babayı canlandırıyor.

Filmin gerilimi konser alanında bulunan bir seri katili yakalamak isteyen polisler kuşatmasıyla başlıyor.

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Shyamalan'ın klasikleşen imzası olduğu üzere Hartnett'in karakterinin aslında şüpheli olabileceği ortaya çıkabilir ve büyük bir ters köşe olabilir.

Şu anda 45 yaşında olan Hartnett'in 1990'ların sonunda gençlik idolü olduğu dönemdeki hayranları internetten anında tepki verdi.