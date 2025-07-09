8 Eylül'e kaç gün kaldı? 2025-26 eğitim öğretim dönemine geri sayım başladı
Okulların açılacağı tarih 8 Eylül'e geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise derecesindeki öğrencileri ilgilendiren çalışma takvimi belli oldu. 3 aylık yaz tatilinin ardından 2025-26 eğitim öğretim yılı okulların açılışı, yarı yıl ve ara tatil tarihleri merak edilirken 8 Eylül'e kaç gün kaldı MEB takvimiyle araştırılıyor.
Okulların açılış tarihi 2025-26 Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimiyle belli oldu. 8 Eylül'e kaç gün kaldı merak edilirken ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri, ara tatiller ve yarı tatiller merak ediliyor.
8 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, 8 Eylül Pazartesi günü 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum eğitimlerini 1-5 Eylül tarihlerinde tamamlayacak.
3 AYLIK YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
20 Haziran 2025 Cuma günü kapanan okulların ardından öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girdi. 8 Eylül Pazartesi günü okula dönecek öğrencilerin yaz tatili 5 Eylül Cuma günü sona eriyor.
ARA TATİL VE YARIYIL(SÖMESTR) TAKVİMİ
2025-2026 eğitim yılında öğrencilerin ara tatil ve yarı yıl tatili tarihleri şu şekilde:
1. Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 - 30 Ocak 2026
2. Ara Tatil: 16-20 Mart 2026
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?
1. dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ererken 2. dönem ve yıl sonu 26 Haziran 2026 Cuma günü noktalanacak.