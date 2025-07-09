8 Eylül'e kaç gün kaldı? 2025-26 eğitim öğretim dönemine geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 22:12 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 22:12 - Güncelleme:

Okullar, Yaz Tatili, Ara Tatil, Haber

Okulların açılacağı tarih 8 Eylül'e geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise derecesindeki öğrencileri ilgilendiren çalışma takvimi belli oldu. 3 aylık yaz tatilinin ardından 2025-26 eğitim öğretim yılı okulların açılışı, yarı yıl ve ara tatil tarihleri merak edilirken 8 Eylül'e kaç gün kaldı MEB takvimiyle araştırılıyor.

Okulların açılış tarihi 2025-26 Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimiyle belli oldu. 8 Eylül'e kaç gün kaldı merak edilirken ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum eğitimleri, ara tatiller ve yarı tatiller merak ediliyor. 8 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, 8 Eylül Pazartesi günü 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum eğitimlerini 1-5 Eylül tarihlerinde tamamlayacak. 3 AYLIK YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanan okulların ardından öğrenciler 3 aylık yaz tatiline girdi. 8 Eylül Pazartesi günü okula dönecek öğrencilerin yaz tatili 5 Eylül Cuma günü sona eriyor. ARA TATİL VE YARIYIL(SÖMESTR) TAKVİMİ 2025-2026 eğitim yılında öğrencilerin ara tatil ve yarı yıl tatili tarihleri şu şekilde: 1. Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025 Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 - 30 Ocak 2026 2. Ara Tatil: 16-20 Mart 2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026? 1. dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ererken 2. dönem ve yıl sonu 26 Haziran 2026 Cuma günü noktalanacak. İlgili Haber MSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Millî Eğitim Akademisi bünyesinde ‘uygulama merkezi’ kararı! MEB yönetmelik değişikliğine gitti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan