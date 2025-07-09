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Fed faiz indirimine gidecek mi? Görüş ayrılığı ayyuka çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fed faiz indirimine gidecek mi? Görüş ayrılığı ayyuka çıktı
ABD, Fed, Faiz İndirimi, Enflasyon, Haber
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına yönelik tutanakları açıkladı. Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulunduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Haziran'da düzenlenen toplantısına dair tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin, ABD'nin ticaret, maliye, göç ve düzenleyici politikalardaki değişiklikler dolayısıyla ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Tutanaklarda, reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi ve istihdam tahminleri etrafındaki risklerin hala aşağı yönlü olduğunun değerlendirildiği ancak resesyon riskinin daha az görüldüğü aktarıldı.

Fed faiz indirimine gidecek mi? Görüş ayrılığı ayyuka çıktı - 1. Resim

"BİR MİKTAR İNDİRİMİN MUHTEMELEN UYGUN OLACAK"

Fed yetkililerinin tarifelerin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirttiği kaydedilen tutanaklarda, ancak birçok yetkilinin artan tarifelerin etkisinin nihai mal fiyatlarına yansımasının zaman alabileceğini düşündüğü vurgulandı.

Tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, tarifelerden kaynaklanan enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskının geçici veya mütevazı olabileceğini, orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olduğunu veya ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar zayıflama meydana gelebileceğini belirterek, bu yıl federal fon oranı için hedef aralığında bir miktar indirimin muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi" ifadelerine yer verildi.

Birkaç yetkilinin verilerin beklentileri doğrultusunda gelişmesi halinde, gelecek toplantıda politika faizi için hedef aralığında bir indirimi değerlendirmeye açık olacağı aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin ise enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve ekonominin dirençli kalacağına yönelik beklentileri dolayısıyla politika faizinde bu yıl bir indirim yapılmamasının uygun olduğunu düşündüğü bildirildi.

Tutanaklarda, "Bazı yetkililer, federal fon oranı için mevcut hedef aralığının nötr seviyesinin çok üzerinde olmayabileceği yorumunda bulundu" ifadesi kullanıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 29-30 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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