DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden Türkiye’nin Dört Bir Yanında Proje Şenliği

Türkiye genelinde teknoloji eğitiminin öncüsü olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde büyük bir heyecana sahne oldu. Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği, 81 ildeki 131 atölyede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu büyük etkinlikte, 18 bini aşkın ortaokul ve lise öğrencisi, teknoloji odaklı projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Proje Şenliği'nin ana teması bu yıl “Acil Durum Uyarı ve Müdahale Sistemleri” olarak belirlendi. Öğrenciler; deprem, yangın, su baskını, gaz kaçağı ve sağlık acil durumları gibi kritik senaryolara yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Geliştirdikleri prototiplerde; sıcaklık, nem, gaz, hareket, ışık gibi sensörler ile mikrodenetleyicilerden oluşan sistemler kullanıldı. Her biri 4-6 kişilik takımlar halinde çalışan öğrenciler, kendi şehirlerindeki atölyelerde projelerini jüriye sundu. Öğrencilerin geliştirdiği sistemler; sadece teknik doğruluk açısından değil, yenilikçilik, özgünlük, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik kriterleriyle de değerlendirildi.

JÜRİLER DEĞERLENDİRDİ, BAŞARILI TAKIMLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Proje Şenliği’nde değerlendirme süreci, jüriler tarafından yürütülürken şeffaf ve detaylı bir puanlama sistemi ile en başarılı takımlar seçildi. İki gün boyunca Türkiye’nin 81 şehrinde aynı anda düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği kapsamında 18 bin 539 öğrenci arasından bin 310 öğrenci birincilik ödülü almaya hak kazandı. Şenlik sonunda dereceye giren takımlara başarı belgeleri verilirken, öğrencilerin ortaya koyduğu özgün fikir ve projeler, jüri üyeleri ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik kapsamında T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, öğrencilerin projelerini yerinde inceleyerek teknolojiye gönül vermiş gençlerin ortaya koyduğu vizyoner fikirleri takdirle karşıladığını belirtti. Derece alan takımları tebrik eden Hıdır, DENEYAP öğrencilerinin geleceğin Türkiye’sini inşa edecek gençler olduğunu vurguladı.

DENEYAP: SADECE BİR EĞİTİM DEĞİL, BİR GELECEK VİZYONU

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK öncülüğünde hayata geçirilen DENEYAP Türkiye projesi; geleceğin mühendislerini, mucitlerini ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında öğrencilere; yazılım, elektronik, robotik, yapay zeka, enerji teknolojileri gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor. DENEYAP’ta yalnızca teknik bilgi kazandırmakla kalınmıyor; aynı zamanda takım çalışması, problem çözme, analitik düşünme, sunum yapma gibi beceriler de öğrencilerin gelişimine entegre ediliyor.