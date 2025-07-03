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İhlas Koleji mezuniyet coşkusunu yaşadı! Genel Müdür Hakkı Okur: Sabrın ve azmin neticesini kutladık...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İhlas Koleji mezuniyet coşkusunu yaşadı! Genel Müdür Hakkı Okur: Sabrın ve azmin neticesini kutladık...
İhlas Koleji, Mezuniyet, Tören, Marmara Evleri, Haber
Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlas Koleji Marmara Evleri ve Bahçelievler Kampüslerinde okuyan lise son sınıf öğrencileri, düzenlenen görkemli mezuniyet törenleriyle hem eğitim yıllarını taçlandırdılar hem de okullarına veda ettiler.

Marmara Evleri Fen ve Anadolu Lisesi ve Bahçelievler Fen ve Anadolu Lisesi'nin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törenlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Törenler özel olarak hazırlanan video gösterimleriyle başladı. Mezun öğrencilerin yapmış oldukları konuşmalar, öğretmenlerin duygusal veda mesajları ve lise hayatını anlatan anılar, salondaki izleyicilere hem gururu hem de hüznü aynı anda yaşattı.

Törende okullarını dereceyle bitiren öğrencilere plaketleri İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur tarafından takdim edildi.

Plaket töreninin ardından öğrenciler, kep ve cübbelerini giyerek mezuniyet kürsüsüne çıktılar.

Törenin en coşkulu anı ise mezuniyet keplerinin hep birlikte havaya atılmasıyla yaşandı.

Öğrenciler, her iki törenin sonunda eğitim hayatlarında önemli bir dönemi geride bırakmanın sevincini yaşadılar.

İhlas Koleji mezuniyet coşkusunu yaşadı! Genel Müdür Hakkı Okur: Sabrın ve azmin neticesini kutladık... - 1. Resim

"ÖĞRENCİLERİMİZİ AKADEMİK BİLGİNİN YANI SIRA İNSANLIK DURUŞUYLA DA YETİŞTİRME GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

Mezuniyet törenlerinin ardından açıklama yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, mezun öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Okur, "Öğrencilerimizle birlikte sadece bir eğitim dönemini değil, aynı zamanda büyük bir emeğin, sabrın ve azmin neticesini kutladık. Sevgili öğrencilerimizi İhlas Koleji olarak yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda güçlü bir karakterle, manevi değerlerle ve insanlık duruşuyla yetiştirmenin gayreti içinde olduk. Gittikleri her yerde bu değerleri taşıyacaklarına inanıyorum" dedi.

Öğrenci velilerine de teşekkür eden Okur, çocuklarının eğitim yolculuğunda İhlas Koleji'ne duydukları güven için teşekkür ederek, başarılarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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